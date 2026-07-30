Коли долар буде по 50: ШІ озвучив прогноз

ШІ назвав перелік факторів, які впливатимуть на подальший курс валюти

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Попри прогнози фахівців, що другому півріччі 2026 року курс гривні до долара залишатиметься відносно стабільним, інфляційні процеси в Україні не зупиняються. Тож, коли очікувати, що вартість одного долара сягне "психологічної" відмітки у 50 гривень.

З цим питанням "Телеграф" вирішив звернутись до штучного інтелекту Claude та Gemini. Цікаво, що нейромережі висловили схожі думки та аргументи з цього приводу.

Claude

Нейромережа Claude зазначила, що наразі офіційний курс долара тримається на рівні приблизно 44,5–45 гривень, і жодних передумов для стрибка до 50 грн найближчим часом експерти не бачать.

"У 2026 році курс прогнозується в діапазоні 44,5–45,5 грн/дол, без різких коливань. НБУ фактично тримає межу близько 45 грн — це, за оцінками експертів, скоріше "психологічний і політичний" рубіж, ніж суто ринковий показник. Курс стабільний, тому що Україна отримує міжнародну фінансову допомогу (транші від ЄС, МВФ), що дозволяє НБУ стримувати девальвацію гривні в режимі "керованої гнучкості" — тобто курс реагує на ринок, але без хаотичних стрибків", — йдеться у відповіді.

На думку ШІ, різке зростання курсу долара можливе радше в сценарії скорочення чи припинення міжнародної фінансової підтримки. Наприклад, після завершення повномасштабної війни, коли обсяги західної допомоги можуть зменшитися.

"Держбюджет на 2026 рік закладає середньозважений курс на рівні 45,7 грн/дол — тобто навіть офіційні прогнозні орієнтири не передбачають 50 грн. Тобто короткострокових підстав для курсу 50 грн за долар немає — це залежатиме передусім від того, як довго триватиме зовнішнє фінансування та як розвиватиметься ситуація з війною", — зазначив Claude.

Відповідь Claude

Gemini

Нейромережа Gemini заявила, що точної дати, коли курс долара досягне 50 гривень, не може назвати жоден економіст, оскільки валютний ринок в умовах війни залежить від багатьох змінних факторів. Однак, аналізуючи прогнози міжнародних організацій та українських експертів, можна окреслити часові рамки та умови, за яких це може статися.

"Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх довгострокових розрахунках закладає планову та контрольовану девальвацію гривні. За оцінками МВФ, позначки у 50,4 грн за долар середньорічний курс може досягти у 2027 році. Українські експерти зазначають, що курс 50 гривень за долар розглядається переважно як песимістичний або кризовий сценарій. Деякі аналітики попереджають, що позначка 50 грн можлива вже до кінця 2026 року, але лише за умови суттєвих затримок або скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги", — зазначено у відповіді.

Водночас ШІ припустив, якщо ритмічність міжнародної підтримки зберігатиметься, а Нацбанк продовжуватиме політику керованої гнучкості, девальвація відбуватиметься плавно. За таких умов курс буде поступово підбиратися до цієї позначки ближче до 2027–2028 років.

"Фінансова підтримка від ЄС, США та МВФ є головним фактором стабільності золотовалютних резервів НБУ. Нацбанк контролює ринок за допомогою інтервенцій і не допускає панічних стрибків. А перебіг бойових дій, стан енергетики та експортні можливості України безпосередньо впливають на попит та пропозицію валюти", — вказав Gemini.

Відповідь Gemini

Який курс долара в Україні прогнозує МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у доповіді World Economic Outlook оприлюднив прогноз курсу долара до гривні на наступні 5 років. Так, згідно з даними МВФ, курс поступово зростатиме до 54,1 гривні за долар у 2029 році.

Прогноз курсу долара:

2026 рік: 48,6 грн за долар;

2027 рік: 50,4 грн за долар;

2028 рік: 52,1 грн за долар;

2029 рік: 54,1 грн за долар.

Раніше "Телеграф" розповідав, в якому році українці були найбагатшими, і це було не тоді, коли долар коштував 8 гривень, як заведено вважати.