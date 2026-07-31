Чому пляжний сезон в Одесі майже зірваний: є три головні причини

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про ключові ризики

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У курортному місті Одеса одразу через декілька факторів опинився під загрозою пляжний сезон. Крім регулярних атак, місцеві жителі скаржаться на їдкий запах гару. Тим часом якість повітря продовжує погіршуватись.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про три погрози для комфортного відпочинку на пляжі.

Повітря

Аналітична платформа SaveEcoBot, яка поєднує дані про стан навколишнього середовища, інформує про "червоний" рівень у Київському районі Одеси. Індекс якості повітря там 184. Це говорить про серйозне забруднення.

Дані SaveEcoBot

Нижче буде наведено таблицю, на якій вказано показники забрудненого повітря та здорового.

Індекс якості повітря

Водночас у соціальних мережах скаржаться на запах гару у місті.

Пост у соцмережі

Варто додати, що подібний запах одесити чують уже кілька днів. Тижнем раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пояснював, що запах диму пов’язаний із тлінням рослинності на полях зрошення навколо міста.

"Роботи з ліквідації загорання сухої трави та очерету на полях зрошення тривають із 20 липня. Площа тління становить близько 8 га. Рятувальники ГУ ДСНС в Одеській області залучили необхідні сили та засоби. Ліквідацію пожежі ускладнюють відсутність під’їзду до осередків тління та необхідність щоразу призупиняти роботи під час повітряних тривог", — сказав він.

Тління рослинності на полях поливу навколо міста. Фото: Олег Кіпер

Витік паливно-мастильних матеріалів

Ще однією потенційною загрозою залишається можливе забруднення узбережжя нафтопродуктами після затоплення судна Golden Leo. Якщо буде значний витік паливно-мастильних матеріалів в Одесі та області можуть закрити пляжний сезон щонайменше на кілька тижнів.

Довідка: 19 липня 2026 року судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау було атаковане російськими ракетами на виході з порту Чорноморськ із кукурудзою. Внаслідок удару загинули 10 людей. 26 липня суховантаж пішов під воду в Одеській затоці. На борту лишається близько 150 тонн палива.

Як пояснив "Телеграфу" декан факультету природничих наук НаУКМА, професор Євген Хлобистов, зараз пляжі Одеси працюють, тому він може обережно припустити, що витік не фіксується або має незначні обсяги.

"Якщо уявити, що в акваторію моря вилитиме близько 100 тонн моторного палива та моторних мастил, то на тому пляжний сезон в Одесі та області буде завершено, як мінімум, до другої половини серпня. Судно потрібно підняти та транспортувати у безпечне місце", — підкреслив експерт. Однак робити це потрібно з урахуванням ситуації безпеки та технічних можливостей. Хлобистов припускає, що може знадобитися допомога інших країн Чорноморського басейну.

Пожежа на суховантажі Golden Leo після удару Росії/ Фото: ВМС ЗСУ

При цьому катастрофічні наслідки він не прогнозує.

"Витік, якщо і буде, буде поступовим, а не раптовим, і до катастрофічних наслідків не дійде. Екологічна шкода для акваторії Чорного моря – це питання обсягу та швидкості витоку забруднюючих речовин. За максимального витоку матимемо скорочення риб, втрату дельфінів, проблему з водоростями та всією екосистемою частини Чорного моря практично вздовж усієї Одеської області", — додав Хлобистов.

Атаки Росії

Крім екологічних проблем Одеса також регулярно стає ціллю для атак з боку Росії.

Пост у соцмережах

Повітряні тривоги у місті звучать щодня, через що відпочивальникам доводиться терміново залишати пляжі та прямувати до укриття.

При цьому періодичний ворог завдає ударів по портовій та міській інфраструктурі. Це створюють додаткове почуття небезпеки як місцевих жителів, так туристів. Все це помітно знижує привабливість курорту, незважаючи на розпал літнього сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Українка натрапила на справжній скарб під час відпочинку в Одесі.