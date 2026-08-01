Один из самых дорогих в Одессе: что известно о ЖК, по которому ударил дрон, и сколько там стоит жилье (видео)

Беспилотник пикировал прямо в многоэтажку

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Российские войска во время очередной атаки по Одессе ударили по жилой многоэтажке ЖК Kadorr City. В результате попадания есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

Что известно о последствиях атаки, почему эксперты говорят о целенаправленном ударе по жилому дому и сколько сейчас стоят квартиры в ЖК Kadorr City — рассказывает "Телеграф".

Что известно об ударе по жилому комплексу

О попадании в жилую многоэтажку ЖК Kadorr City сообщили местные СМИ. Впоследствии информацию о пострадавших подтвердил начальник Одесской городской военной администрации.

"В результате попадания в жилой дом в Одессе пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Позже глава Одесской ОВА Сергей Лысак уточнил информацию о пострадавших. По его словам, в результате атаки были госпитализированы два человека — 18 и 28 лет.

"На данный момент известно о двух пострадавших. Это молодые мужчины 18 и 28 лет соответственно. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

Многоэтажный дом, в который ударил дрон. Фото: Одесская ОВА

Также в администрации отметили, что на месте работают все оперативные и коммунальные службы. Для жителей дома развернули штаб, где оказывают необходимую помощь.

Почему говорят о целенаправленном ударе

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что траектория полета беспилотника свидетельствует о его ручном наведении на жилую многоэтажку.

"Это не работа ПВО. Это не работа РЭБ. Это четкое пикирование с ручным управлением на выбор цели. Цель — жилой дом", — заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, дрон-камикадзе находился на ручном управлении, а оператор сознательно направил его в жилой комплекс. В то же время официальные выводы следствия относительно механизма наведения беспилотника на момент публикации еще не обнародованы.

Сколько стоят квартиры в ЖК Kadorr City

ЖК Kadorr City остается одним из крупнейших современных жилых комплексов Одессы. На первичном рынке стоимость жилья здесь зависит от площади, дома и этапа строительства.

ЖК Kadorr City в Одессе. Фото: lun.ua

Ориентировочные цены составляют:

1-комнатные квартиры (35-43 м²) — от 2,7 млн грн, или примерно 69-75 тыс. долларов;

2-комнатные квартиры (58-69 м²) — от 4,3 млн грн, или около 95-98 тыс. долларов;

3-комнатные квартиры (70+ м²) – от 5,2 млн грн.

Цены на жилье в ЖК Kadorr City. Инфографика: ИИ/"Телеграф"

На вторичном рынке можно найти более дешевые предложения:

1-комнатные без ремонта — от 2,2-2,5 млн грн;

1-комнатные с ремонтом – преимущественно 3,3–3,8 млн грн и дороже.

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