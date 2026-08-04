Чи загрожують сутички з ТЦК мобілізації: соціолог пояснив
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Суспільство не на боці тих, хто нападає на ТЦК і поліцію
Більшість українців засуджує напади на представників ТЦК та поліцію, а самі сутички, як-от резонансний випадок у львівському Сихові, не свідчать про перелам мобілізаційної ситуації в країні.
Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.
Детальніше читайте в матеріалі: "Росіяни полюбляють кладовища, — Головаха про закінчення війни, чарівника Федорова і конфлікти з ТЦК"
Експерт зауважив, що події в Сихові не є загрозливою тенденцією, адже їх засудила переважна частина українців.
"Суспільство не на боці тих, хто напав на ТЦК і поліцію. Хоча ми ж пам'ятаємо результати 2025 року, коли була така страшна цифра, що 40% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. Та все ж таки переважна атмосфера в суспільстві морально здорова", – зазначив Головаха.
На його думку, серед молоді більше тих, хто хотів би ціною поступок зупинити військові дії, але це не переважна її частина. От коли за те, щоб чинити спротив, буде меншість, тоді ситуація стане загрозлива.
"Я вважаю, що і в наступному році не буде такої загрози", – спрогнозував експерт.
Нагадаємо, поетапну демобілізацію чоловіків, старших за 50 років, та припинення їх призову на службу пропонують ввести в Україні. На порталі Кабінету міністрів подали відповідну петицію.