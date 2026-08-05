Бабусин ритуал чи фізика? Досвідчена кулінарка пояснила, навіщо насправді вкутувати банки ковдрою

Яку користь дає вкутування банок після закрутки

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Після консервації багато господинь одразу перевертають банки догори дном і загортають їх у ковдру. Одні вважають це обов'язковим етапом, інші — застарілою звичкою.

Як розповіла у коментарі "Телеграфу" досвідчена садівниця, кухар 3-го розряду із Дніпропетровської області Ірина Семчишина, перевертання гарячих банок і подальше утеплення — це не просто давня традиція.

За її словами така практика має цілком практичне пояснення.

Перевертання гарячих банок із подальшим утепленням не можна назвати ритуалом, адже збереження температури якомога довше дозволяє обійтися без стерилізації. Тому економія енергії — ось головна причина цього "пережитку минулого" Ірина Семчишина

Збереження високої температури всередині сприяє тому, що продукти ще деякий час проходять теплову обробку, що особливо важливо для окремих видів домашніх заготовок.

Під час домашнього консервування варто уникати таких помилок:

використовувати банки зі сколами або тріщинами;

закривати консервацію пошкодженими кришками;

не дотримуватися часу стерилізації, якщо він передбачений рецептом;

залишати банки в теплому місці на кілька діб після повного охолодження.

Помилки під час домашнього консервування. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, чому домогосподарки все частіше віддають перевагу заморожуванню чи сушінню продуктів замість традиційної консервації.