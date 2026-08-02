Німецька долина посеред українського села: на Дніпропетровщині зберігся унікальний особняк

Цей будинок будували для барона, але мешкали в ньому інші люди

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У Дніпропетровській області, у селі Солоне, розташований старовинний особняк Бергманів. Це одна з небагатьох будівель, яка збереглася тут із XIX століття і пов'язана з історією німецьких переселенців. Сьогодні в ньому працюють музей, бібліотека та спортивний клуб, але раніше це був центр великого маєтку з підприємствами та землеволодіннями.

"Телеграф" пропонує дізнатися про історію особняка Бергманів.

Саме село Солоне, де розташований особняк, виникло ще у XVII столітті під назвою Новоселівка. Ужé у 1780-х роках населений пункт перейменували на Солоненьке — через річку, що протікає поруч. За місцевими переказами, вода в ній мала солонкуватий присмак, а на берегах виступали солонці. З часом закріпилася сучасна назва Солоне.

Особняк братів Германа та Абрама Бергманів вважається головним архітектурним надбанням села. Його збудували у XIX столітті. Як пише VGORODE Дніпро, після ліквідації Запорізької Січі ці землі перейшли у володіння фаворита Катерини II барона Енгельгардта. Сам він тут не жив, але для нього звели будинок.

Герман Бергман. Фото: dnipro.libr.dp.ua

У 1861 році брати Бергмани викупили в Енгельгардта землю разом із особняком. З цього моменту розпочався новий етап в історії садиби. Німецькі переселенці не обмежилися володінням землею. Вони заснували в Солоному цегельно-черепичний завод, а також кілька підприємств, пов'язаних із сільським господарством та переробкою продукції. Купівля великого земельного масиву швидко зробила родину однією з найзаможніших у Катеринославському повіті.

Саме тоді маєток отримав назву Бергмансталь — у перекладі з німецької "долина Бергманів". Колоністи досить швидко посіли помітне місце в місцевому житті та увійшли до кола впливових землевласників, які мали вплив на адміністративні процеси в повіті.

Стосунки з місцевими жителями складалися відносно спокійно. За спогадами, Бергмани намагалися підтримувати робітників. Коли в селі виникла ідея побудувати православну церкву, вони погодилися виділити кошти, незважаючи на те що самі були менонітами. Однак при цьому поставили умову — на 6 років закрити всі питні заклади в селі.

Після жовтневого перевороту 1917 року особняк був націоналізований і фактично розграбований. Самих Бергманів оголосили ворогами народу. Їх розстріляли в Нікопольському районі. Вже після розпаду СРСР на місці трагедії з'явився меморіал, який відвідують нащадки німецьких колоністів.

Частина родини, якій вдалося уникнути репресій, у 1923 році емігрувала до Канади. Їхні нащадки живуть там і сьогодні, зберігаючи пам'ять про своїх предків та їхню історію.

Попри всі потрясіння, сам особняк уцілів. Його зовнішній вигляд зберіг риси суворої архітектури XIX століття. Зараз на території колишньої садиби працюють музей історії та бібліотека.

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