От духовной семинарии до резиденции губернаторов: возле современного ЖК в Днепре стоит особенный особняк

За фасадом старого здания история переплелась с легендами

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Среди высоток на улице Вернадского в Днепре стоит старинное здание, которое несколько раз меняло хозяев, назначение и вид. Особняк семьи Струковых — не единственный сохранившийся дореволюционный особняк в городе, но один из немногих, чья история тянется почти две сотни лет.

"Телеграф" рассказывает историю этого дома.

Участок, на котором стоит усадьба, указан еще на плане Екатеринослава 1793 года. В то время он принадлежал статскому советнику Петру Штеричу. В начале XIX века здание перешло Екатеринославской духовной семинарии, которая использовала его под учебные классы. И только в середине XIX века участок стал принадлежать Петру Струкову.

При новом владельце старые постройки были снесены, а на их месте появился новый каменный особняк. Это произошло ориентировочно в 1858–1859 годах. Архитектурное решение главного фасада представляет собой упрощенную реплику Потемкинского дворца.

В 1873 году Струков уступил усадьбу для размещения в ней квартиры и канцелярии губернатора, но через 15 лет он сам стал жить в своем доме, однако это было недолго, и в начале 1900-х годов дом снова стал резиденцией губернатора, пишет Dnepr.info.

В конце XIX — начале XX века территория активно развивалась. Здесь появились новые постройки, был разбит сад, а сам особняк частично перестроили. В частности, фасад дополнили парапетом с металлической решеткой в стиле модерн.

В 1920-е годы в особняке устроили дом отдыха для железнодорожников. А уже в 1930-е здание отвели под жилье для представителей областной администрации. Примерно в те же годы был утерян не только оригинальный интерьер, но и отделка здания.

Сад, когда-то разбитый при усадьбе, в советское время исчез. На его месте построили стадион "Динамо". Само здание особняка сильно пострадало во время Второй мировой войны, но было восстановлено. Позже здесь размещался детский сад, а в более поздние годы помещения сдавали под офисы. В 1950-х годах рядом появился пятиэтажный жилой дом, из-за чего территория бывшего имения значительно сократилась. А в начале 2000-х на месте старого стадиона выросли современные высотки, известные как "Башни".

С местом, где стоит дом Струковых, связана городская легенда, которая появилась еще в те годы, когда там находилась духовная семинария. По преданию, одного из учеников обвинили в краже и жестоко наказали. Не выдержав позора, он выбросился из окна. После этого, как рассказывали жители, в доме начали происходить странные вещи: слышались шаги, скрипели полы, будто кто-то ходит по лестницам, а по ночам раздавался шепот. Позже говорили и о пожаре, после которого на стене якобы проступил силуэт, напоминающий профиль.