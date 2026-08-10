Настя Каменських остаточно обрала Росію та нажила собі ще більше ворогів

Співачку рознесли за цинічні відео про "перевзування"

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Українська співачка Настя Каменських, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії разом із чоловіком Потапом перейшла на українську мову в публічному просторі, офіційно повернулася до російськомовного контенту. Артистка сама заявила про це у своїх соцмережах, чим викликала хвилю обурення серед українців. У коментарях Каменських навіть закликали не повертатися до України.

Нещодавно виконавиця опублікувала відео, у якому обіграла власну попередню заяву про те, що більше не розмовлятиме російською. У новому ролику Каменських фактично відповідає сама собі, даючи зрозуміти, що все ж продовжить спілкуватися російською мовою.

Не менш неоднозначно сприйняли й іншу публікацію співачки. Каменських написала, що готується до зйомок документального фільму для Netflix про те, як вона "перевзулася". Таким чином артистка, схоже, сама іронізує над критикою своєї мовної та публічної позиції.

Після початку повномасштабної війни Каменських і Потап справді почали активно використовувати українську мову у публічному просторі. Втім, згодом позиція подружжя щодо мовного питання почала змінюватися. Зокрема, у 2025 році під час концерту в США Каменських заявила зі сцени, що для неї немає різниці, якою мовою співати.

Неважливо, якого кольору твоя шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова – це любов. Це найголовніше почуття у світі Настя Каменських

Тоді ці слова викликали критику в Україні, яка третій рік повномасштабної війни протистоїть Росії. Після цього Каменських поступово почала відмежовуватися від образу україномовної артистки.

Тепер же її останні відео сприйняли як фактичне підтвердження того, що співачка остаточно повертається до російської мови. Частина українців у коментарях заявила, що після цього не хоче бачити її в Україні:

"А ще ти більше ніколи не повернешся в Україну, бо тут тобі не раді"

"Єдине, що ніколи більше ти не отримаєш, – любові українців. Все, тебе немає, Настя"

"Та в принципі і до України не повертайтесь будь ласочка"

"Ви не переобулися, ви продалися, це різні речі"

"А Ви ж не переобулись, Ви завжди була така нещирою"

У коментарях також згадали спільний виступ Каменських і Потапа в Юрмалі на фестивалі Лайми Вайкуле. Тоді дует виконав свої російськомовні хіти, що також викликало обурення серед частини української аудиторії.

"Так чому не українською все ж таки? І чому зганьбили Україну у Юрмалі?" – запитали співачку в коментарях.

Нагадаємо, що в Юрмалі Потап і Настя Каменських заявили, коли повернуться в Київ. Відповідь артистів виявилась дивною.