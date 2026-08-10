Цілі бригади з КНДР завозять на окупований Донбас. Що вони там роблять і як виглядають (фото і відео)

Їх труд також використовують у Росії

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На окупованих територіях Донбасу не вистачає робочих рук, туди, ймовірно, завозять жіночі трудові бригади з Північної Кореї. Їх працевлаштовують й у Росії через аутсорсингові компанії на конвеєри, швейні фабрики, кухні та ферми.

Про це розповів керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, у РФ працівницям з КНДР обіцяють платити 480 рублів за годину (майже 260 гривень). Прямих доказів, що бригади північнокореянок вже є на окупованих територіях, немає, але є певні непрямі ознаки.

Андрющенко додав фото та відео таких бригад. Північні кореянки пересуваються строєм та носять однаковий одяг. Всі вони мають однакові валізи та дуже стривожений вираз облич.

За даними окупаційних чиновників, ще у 2924 році підприємствам в окупованому Донбасі не вистачало 36 тисяч працівників. Покрити дефіцит вирішили шляхом квоти на 12 тисяч осіб з Північної Кореї зі спеціальностями швачок та будівельників.

Публічно про плани залучення робочої сили з КНДР до окупованого Донбасу ще у 2022 році публічно говорив зрадник України Денис Пушилін, якого росіяни зробили так званим "главою" окупованих територій Донецької області. Тоді ж посол РФ в Пхеньяні описував модель обміну: північнокорейці відбудовують Донбас, а окуповані території розраховуються з КНДР вугіллям та зерном.

У РФ у 2025 році відкрито запрацював комерційний ринок таких бригад. Петербурзька компанія пропонувала бізнесу по дві тисячі північнокорейських робітниць на тиждень для швейних виробництв, ферм і конвеєрів.

Водночас на сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії перекладача корейської мови з прив'язкою до Донецька. Крім того, присутність північнокорейського персоналу в Маріуполі 2024 підтверджували CNN.

Андрющенко припускає, що північні корейці на окупованих територіях — питання не економіки, а мобілізаційного ресурсу. Якщо промислові підприємства й аграрний сектор ТОТ переходять на імпортовану робочу силу, це вивільняє місцевих для мобілізації.

Як виглядають жінки з КНДР

Рівень життя в Північній Кореї низький, а харчування — бідне. Через це зазвичай північнокорейські жінки худорляві, серед них рідше, ніж у Південній Кореї зустрічаються наслідки надлишкового споживання.

Зазвичай вираз обличчя північних кореянок досить суворий. Фото: Getty Images

Генетично це ті самі етнічні корейці, проте через суворі умови життя та клімату на обличчях жінок з КНДР часто виникає рум'янець або сліди перебування на сонці.

На роботі вони носять уніформу. Фото: Getty Images

Так виглядають жительки КНДР. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як живе Маріуполь в окупації. З 2022 року місто суттєво змінилось в гірший бік, хоча окупанти намагаються це усіма силами приховати.