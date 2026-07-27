Потролили українців? Потап і Настя сказали, коли повернуться у Київ

Артисти пообіцяли продавати квитки на свій концерт по 8 гривень

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Потап і Настя Каменських, які виїхали з України, стали одними з учасників фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala у Латвії. На сцені дует виконав свої старі російськомовні "хіти", а після виступу дав коментар українським журналістам.

Артисти відповіли на запитання про те, коли вони планують повернутися до Києва. Журналістам, до слова, Потап і Настя відповідали українською та у своїй манері:

"Ми повернемося в Київ, коли в Києві буде метро по 8 гривень"

Настя Каменських одразу підхопила жарт і додала: "І будемо їздити тур по станціях. Зробимо тур по станціях метро". На цьому Потап не зупинився і продовжив фантазувати: "Є ідея у нас — зробити виступ Потапа і Насті на "Олімпійському". Всі квитки будуть по 8 гривень".

Схоже, Потап і Настя намагаються зіграти на ностальгії за своїми старими хітами. Однак поки вони жартують про київське метро за 8 гривень і мріють про концерт на "Олімпійському", у соцмережах дедалі частіше звучить інше запитання: чи справді українська публіка чекає на таке "повернення"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап і Настя осоромилися у Юрмалі. На фестивалі вони з'явилися у весільних вбраннях.