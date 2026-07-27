У весільних вбраннях і зі старим репертуаром: Потап і Настя осоромилися у Юрмалі

Артисти виконували свої російськомовні пісні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Потап і Настя Каменських останніми роками виступають за кордоном, а тепер возз'єднали дует і виконують свої російськомовні "хіти". На закритті фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala дует з'явився "епатажно" — артистка з'явилася у білій весільній сукні, а репер — у костюмі нареченого.

За інформацією пропагандистського видання VOICE, під час виходу з автомобіля Потап випадково наступив на поділ сукні Каменських. Співачка демонстративно не взяла чоловіка під руку, а згодом жартома кілька разів вдарила його весільним букетом. У відповідь Потап покрутив пальцем біля скроні.

Потап і Настя

На сцені дует виконав свої старі російськомовні хіти, серед яких "Не пара", "У нас на районе", "У мамы" та "Всё пучком". Саме ці пісні свого часу зробили їх популярними на російськомовному ринку.

За лаштунками артисти заявили, що вирішили відновити спільний творчий проєкт, щоб "знову дарувати людям радість" і навіть процитував рядок із відомого хіта гурту "Міраж", сказавши, що саме музика підштовхнула їх до такого рішення.

Втім, українська аудиторія сприйняла це "повернення" зовсім не так, як, імовірно, очікували артисти. У соцмережах під відео з Юрмали з'явилося чимало критичних і саркастичних коментарів. Користувачі писали: "Вони з психлікарні втекли?", "Стьоб над самими собою?", "Зрадники!", "А це для чого?", "Вони з тих, що заради слави і грошей душу продадуть" та "От вам і відповідь, хто є хто. Сміття спільноти".

Схоже, ставка на ностальгію цього разу не спрацювала. Поки Потап і Настя намагаються переконати публіку, що "повернулися", значна частина українців, навпаки, дає зрозуміти, що повертати їх у свій плейлист не поспішає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Каменських помітили із "вагітним" животиком. Дізнайтеся, чи причетний до цього Потап.