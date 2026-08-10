Помилка, через яку рушники починають смердіти після прання: її роблять майже всі

З цими правилами ваша білизна завжди пахнутиме свіжістю

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Часом свіжовипрані рушники дуже швидко набувають неприємного запаху, навіть якщо використовувався якісний гель для прання. Часто в цьому винна одна звичка.

"Телеграф" розповідає, як уникнути неприємного запаху рушників після прання. Багато людей не квапляться одразу розвісити білизну, коли прання завершено та залишають її у барабані пралки на кілька годин.

Це є великою помилкою, бо у вологій тканині починають швидко розмножуватися бактерії та грибки. Саме вони і є причиною затхлого запаху. Особливо важливо не залишати вологу білизну в пралці влітку, коли температура повітря вища.

Як не дивно, посилюють проблему кондиціонери для білизни. Річ у тім, що вони створюють на волокнах тканини плівку, яка затримує вологу та створює сприятливі умови для мікроорганізмів.

Як уникнути неприємного запаху рушників. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Рушники неприємно пахнуть після прання — як цього уникнути

завжди розвішуйте рушники сушитися після прання одразу

якщо це дозволено виробником періть їх при температурі не нижче 60 градусів

не перевищуйте рекомендовану дозу кондиціонера

складайте рушники у шафу лише після повного висихання

Раніше "Телеграф" розповідав про простий спосіб повернути рушникам м'якість після прання. Допоможе звичайна сода.