Помилка, через яку рушники починають смердіти після прання: її роблять майже всі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З цими правилами ваша білизна завжди пахнутиме свіжістю
Часом свіжовипрані рушники дуже швидко набувають неприємного запаху, навіть якщо використовувався якісний гель для прання. Часто в цьому винна одна звичка.
"Телеграф" розповідає, як уникнути неприємного запаху рушників після прання. Багато людей не квапляться одразу розвісити білизну, коли прання завершено та залишають її у барабані пралки на кілька годин.
Це є великою помилкою, бо у вологій тканині починають швидко розмножуватися бактерії та грибки. Саме вони і є причиною затхлого запаху. Особливо важливо не залишати вологу білизну в пралці влітку, коли температура повітря вища.
Як не дивно, посилюють проблему кондиціонери для білизни. Річ у тім, що вони створюють на волокнах тканини плівку, яка затримує вологу та створює сприятливі умови для мікроорганізмів.
Рушники неприємно пахнуть після прання — як цього уникнути
- завжди розвішуйте рушники сушитися після прання одразу
- якщо це дозволено виробником періть їх при температурі не нижче 60 градусів
- не перевищуйте рекомендовану дозу кондиціонера
- складайте рушники у шафу лише після повного висихання
Раніше "Телеграф" розповідав про простий спосіб повернути рушникам м'якість після прання. Допоможе звичайна сода.