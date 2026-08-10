Собачий суп — рятівник від спеки: у якій країні вирішили так боротися зі спекою
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Страва називається "дангогі-гук"
Північна Корея переживає одну із найсильніших хвиль спеки за останні роки. Температура наближається до 40 градусів Цельсія, а тропічні ночі не забезпечують ніякого охолоджувального ефекту. У зв’язку з цим режим Кім Чен Ина відродив рекомендацію, яка десятиліттями фігурувала в офіційній риториці: боротися зі спекою, вживаючи суп із собачого м’яса.
Про це пише Xataka. Йдеться про страву під назвою "дангогі-гук". У матеріалі зазначається, що прямо зараз його активно просуває держпропаганда як один із заходів для боротьби зі спекою.
Суп із собачого м’яса десятиліттями підносився режимом як тонізуючий засіб, "здатний зміцнити організм у найспекотніші місяці року". Лікарі, опитані пропагандистами, стверджують, що він нібито допомагає запобігти загостренню серцево-судинних захворювань, діабету чи гормональних розладів, спричинених спекою.
"Режим подає цю страву не просто як рецепт, а як символ національної ідентичності та патріотичний спосіб впоратися з труднощами літа", — йдеться у матеріалі.
Однак є одна деталь, що перетворює рекомендацію на парадокс. Тому що, хоча уряд регулярно рекламує цей суп, він далекий від повсякденної їжі для більшості населення через свою вартість.
Нагадаємо, раніше ми писали про копійчані речі з СРСР, яка рятувала наших бабусь від спеки.