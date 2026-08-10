Експрем’єр Свириденко відмовилася від суворих костюмів і здивувала новим образом (фото)

Такою її ще не бачили

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Колишня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко продемонструвала незвичайний для себе образ. Після звільнення з посади глави уряду вона з’явилася на публіці в етнічному вбранні, яке помітно відрізнялося від звичного ділового стилю чиновниці.

Кадрами із заходу експрем’єр поділилася у своїх Instagram-stories. Свириденко відвідала етно-електронний майданчик "Вирій", який проходив у Києві на вихідних — 8 та 9 серпня. Судячи з опублікованих кадрів, політик вирішила дотримуватися заявленого організаторами дрес-коду і вибрала відповідне тематиці заходу вбрання.

На знімках Свириденко постала у довгій бежевій сукні на запах. Образ вона доповнила вінком на голові та прикрасами в етнічному стилі. Такий зовнішній вигляд помітно відрізнявся від її звичних публічних виходів у суворих костюмах та піджаках, у яких експрем’єр найчастіше з’являлася під час роботи в уряді.

Експрем’єрка не стала докладно коментувати своє вбрання, обмежившись відео з заходу.

Нагадаємо, Юлія Свириденко очолювала Кабінет міністрів України до звільнення з посади. Після відходу з уряду їй, як повідомлялося, пропонували обійняти посаду посла України в США, проте вона відмовилася від цієї пропозиції.

Раніше "Телеграф" з’ясовував, які посади Юлія Свириденко потенційно могла б отримати після звільнення з посади прем’єр-міністра. Видання звернулося до трьох популярних систем ШІ з проханням оцінити можливі варіанти подальшого кар’єрного шляху політика.