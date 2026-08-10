Не робіть роботу за Скабєєву: військові звернулися до українців через гучні заяви

Юрій Ігнат розповів, з якими викликами стикається українська ППО

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Військові звернулися до засобів масової інформації та Telegram-каналів з проханням не поширювати повідомлення, які бентежать людей, та не робити гіперболізовані заголовки щодо ситуації з російськими балістичними ракетами.

Як повідомляє "РБК-Україна", речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону звернувся до медіа з такими словами:

"Наші моніторингові групи подивилися, скільки було інформації саме по балістиці за, власне, крайні атаки, зокрема, на Одещину. Забиваєте в Google "Повітряні сили", – "не збито жодної ракети"", – наголосив він та додав, що від тисяч посилань нікому не стане легше.

Речник ПС пояснив, що коли українські медіа та Telegram-канали нагнітають такими заголовками, ворогові залишається просто їх процитувати. Він попросив не робити "всю роботу за Скабєєву, та Соловйова" і наголосив, що подача інформації дуже важлива для української внутрішньої аудиторії.

Юрій Ігнат. Фото: Громадське радіо

З якими викликами стикаються ПС ЗСУ

Полковник зазначив, що Україна очікує на нові постачання озброєння від партнерів, і для цього ведеться масштабна робота. Водночас серйозною проблемою залишається нестача засобів, здатних перехоплювати балістичні ракети.

За словами Ігната, зараз російські війська зосереджують удари, зокрема, на портовій та логістичній інфраструктурі, намагаючись таким чином вплинути на економіку України.

Для атак РФ застосовує широкий спектр засобів повітряного нападу — балістичні та крилаті ракети, авіаційні ракети, дрони-камікадзе, зокрема реактивні. Українська ППО протидіє їм усіма доступними засобами.

За його словами, ефективність знищення ударних безпілотників типу "Шахед" залишається дуже високою і сягає 95%.

Водночас ситуація з балістичними ракетами значно складніша. Як пояснив Ігнат, причиною є дефіцит ракет для Patriot — системи, здатної перехоплювати такі цілі.

Останні атаки РФ балістикою: які результати ППО

Що стосується масованого удару по Одещині у ніч на 9 серпня 2026 року, ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них – заходять на ціль по балістичній траєкторії. Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, в тому числі реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною було збито 72 відсотки БпЛА, а також п’ять із шести "Бандеролів", одну ракету. Крім того, внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей – їх локація (місце падіння) уточнюється", – зазначили у пресслужбі.

Тому казати, що "жодної ракети не збили", за уточненими даними не можна.

Як повідомлялося Повітряними Силами ЗСУ, під час нічної атаки 8 серпня 2026 року, росіяни вдарили по Києву шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400. Тоді дійсно жодну з них збити не вдалося.

"У ніч на 08 серпня (з 18:00 07 серпня) противник атакував шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської обл., а також 151 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія"", – йдеться у публікації.

Серед збитого або пригніченого озброєння, у ПС ЗСУ назвали 135 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Така ж ситуація з відсутністю збиття російської балістики відбулася 6 липня 2026 року. Тоді Повітряні сили зафіксували 23 балістичні ракети, з них:

19 ракет "Іскандер-М" — збито 0 із 19;

4 ракети, запущені із ЗРК С-400 — збито 0 із 4.

Тобто з 23 балістичних ракет не було збито жодної. Окремо РФ запустила шість "Цирконів" — їх також не вдалося перехопити. Водночас із крилатими ракетами ситуація була принципово іншою: було збито 31 із 33 Х-101 та всі 6 "Калібрів".

Прикра помилка: що заявив Роберт Бровді

Своєю чергою, командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді (Мадяр) майже одночасно опублікував своє звернення.

"Прошу не поширювати гіперболізовані та інтерпретовані заголовки та не кошмарити втомлених людей: з матеріалу про те, що ми можемо бити ворога в 7 разів інтенсивніше, взяти до поширення речення про те, як нас залякати", – написав він, пояснюючи коментар американському виданню Associated Press.

За його словами, там дійсно йшлося про хід Кримської операцію та її поточні виклики. Про 14% теж йшлося і це правда. Але є нюанс стосовно одномоментного ракетного залпу, відмітка якого у спроможностях противника на поточний момент становить понад 70(77) ракет різного типу з різних пускових установок, кораблів та літаків.

Роберт Бровді (Мадяр). Фото: Відкриті джерела

"Противник працює над нарощенням одномоментного залпу і до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет, як було інтерпретовано і поширено у заголовках провідних українських видань з одномоментним охопленням у мільйони читачів", – пояснив Мадяр.

Він додав, що мала місце прикра помилка при перекладі на англійську з голосової доріжки, записаної у першоджерела, яке вже виправлене, українською.

Нагадаємо, в останні дні ім’я Мадяра все частіше зустрічається у новинах та соцмережах у зв’язку з успішними атаками СБС на російські танкери та інші судна в Азовському та Чорному морі. Звичайно ж такі успіхи в знищенні сил ворога не залишилися поза увагою користувачів мережі, які наробили кумедних мемів.