На честь дружини Трампа? Що означає це жіноче імʼя, яке стає популярним в Україні

Воно відоме ще з античності:

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Ім'я Меланія увійшло до переліку незвичних жіночих імен, якими українці називали своїх доньок у першому півріччі 2026 року. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України.

"Телеграф" розповість, звідки походить це ім'я, що воно означає та де найбільше поширене.

Звідки походить ім'я Меланія

Ім'я Меланія має давньогрецьке походження. Воно утворилося від слова melas (μέλας), що означає "чорний", "темний" або "смаглявий".

Широкого поширення ім'я набуло завдяки святій Меланії Римлянці — християнській подвижниці IV–V століть, яка присвятила життя благодійності та допомозі нужденним. Саме тому ім'я закріпилося в православній та католицькій традиціях і згодом поширилося багатьма країнами Європи.

Сьогодні ім'я Меланія асоціюють із мудрістю, стриманістю та внутрішньою силою.

Де поширене ім'я Меланія

Найчастіше ім'я Меланія зустрічається в Україні, Румунії, Греції, Італії та інших країнах, де сильний вплив християнської традиції. Також воно відоме в Іспанії та країнах Латинської Америки, зокрема Перу, Домініканській Республіці, Венесуелі й Нікарагуа.

У різних мовах існують власні форми цього імені. Наприклад, англійською та французькою воно звучить як Melanie, італійською — Melania, а в південнослов'янських країнах часто використовується форма Melanija.

Хто з відомих людей носить ім'я Меланія:

Меланія Трамп — колишня перша леді США, дружина президента Дональда Трампа.

Меланія Трамп

Свята Меланія Римлянка — одна з найшанованіших ранньохристиянських святих.

Свята Меланія Римлянка

Мелані Гамільтон — героїня всесвітньо відомого роману Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром". Її образ став символом доброти, шляхетності та самопожертви, а після виходу однойменного фільму 1939 року ім'я Melanie здобуло ще більшу популярність у багатьох країнах.

Мелані Гамільтон

За даними Міністерства юстиції України, у першому півріччі 2026 року Меланія увійшла до переліку незвичних жіночих імен, якими українці називали новонароджених доньок. Водночас відомство віднесло його до категорії імен релігійної та культурної традиції. До цієї ж групи увійшли Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Магдалина, Афіна та Юнона.

Популярні та рідкісні імена дітей в Україні у першому півріччі 2026 року. Інфографіка Міністерство юстиції

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