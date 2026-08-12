Ракети на голову не падають, але... Українка назвала країну Європи, в яку б не радила їхати

Дівчина пожила в Німеччині та назвала недоліки життя в країні

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Німеччина залишається одним із популярних напрямків для українців, які шукають безпечне місце для життя. Але не всім досвід у цій країні припадає до душі — одна з українок розповіла, що саме змусило її пожалкувати про свій вибір.

Своїми думками у соцмережі поділилася користувачка соцмережі Тhreads під ніком yanaeidemiller. Вона написала, що в Німеччині її найбільше пригнічує похмура погода та загальна "сірість", а також поскаржилася на бюрократію.

Окремо українка згадала проблему з пліснявою, якої, за її словами, складно позбутися. Вона також розповіла про мовний бар’єр і зазначила, що спілкуватися англійською в країні, на її думку, не завжди зручно.

Щодо безпеки дівчина визнала, що в Німеччині немає постійної загрози ракетних чи бомбових ударів. Водночас вона вважає, що такий рівень безпеки можна отримати й в інших європейських країнах, які їй здаються привабливішими, зокрема в Португалії, Іспанії, Італії та Хорватії.

При цьому авторка наголосила, що це лише її особистий досвід і думка, а не оцінка країни для всіх українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про українку, яка також розповіла про життя в Німеччині та заявила, що за майже три роки через місцевий клімат у неї погіршилися здоров’я та імунітет.