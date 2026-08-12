Стіни засяють новими барвами: що використати замість дерев'яної вагонки

На заміну "класиці" є сучасні матеріали

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Дерев'яна вагонка традиційно вважається чудовим матеріалом для оздоблення стін в приміщеннях. Проте вартість, "примхливість" та складність роботи з нею змушують задуматись над сучасними альтернативами.

"Телеграф" розповість, чим можна замінити цей метаріал. Отже, під час ремонту варто звернути увагу на декоративні ПВХ панелі, які мають різні дизайни та оздоблення, включаючи візерунки зі штучної цегли, каменю та плитки.

Декоративні стінові панелі ПВХ — це сучасний, вологостійкий та недорогий матеріал для внутрішнього оздоблення приміщень. Вони імітують дерево, камінь, цеглу чи мармур, легко монтуються на клей або каркас без ідеального вирівнювання стін.

Головні переваги ПВХ панелей

Вологостійкість: 100% захист від води, що дозволяє використовувати їх у ванних кімнатах, душових та на кухнях.

100% захист від води, що дозволяє використовувати їх у ванних кімнатах, душових та на кухнях. Простий монтаж: Не потребують складного підготовчого вирівнювання стін; легко ріжуться звичайним ножем.

Не потребують складного підготовчого вирівнювання стін; легко ріжуться звичайним ножем. Легкий догляд: Поверхня не боїться вологого прибирання із застосуванням неабразивних мийних засобів.

Поверхня не боїться вологого прибирання із застосуванням неабразивних мийних засобів. Великий вибір дизайнів: Імітація 3D-рейок, дерева, мозаїки, мармуру чи бетону.

Імітація 3D-рейок, дерева, мозаїки, мармуру чи бетону. Ціна: Вартість ПВХ панелей стартує приблизно від 150–250 грн за квадратний метр.

Варіант оздоблення кімнати ПВХ панелями

Популярні види та дизайн

Листові панелі: Великі формати (наприклад, 96х48 см або 122х270 см) дозволяють швидко закрити велику площу стіни з мінімумом швів.

Великі формати (наприклад, 96х48 см або 122х270 см) дозволяють швидко закрити велику площу стіни з мінімумом швів. Пластикові 3D-рейки (бамебо/ламелі): Створюють ефект дерев'яних рейкових стін, виглядають стильно в коридорах та вітальнях.

Створюють ефект дерев'яних рейкових стін, виглядають стильно в коридорах та вітальнях. Самоклейні вінілові панелі: Мають клейовий шар на зворотній стороні, що максимально спрощує монтаж своїми руками.

ПВХ панелі легко монтуються

Недоліки та обмеження

Чутливість до ударів: Тонкі листові або шовні панелі можуть пошкодитися від сильного точкового удару.

Тонкі листові або шовні панелі можуть пошкодитися від сильного точкового удару. Пожежна безпека: Хоча якісний твердий ПВХ є самозатухаючним, це все ж пластик — панелі не варто встановлювати поблизу відкритого вогню (наприклад, газових конфорок без захисного скла).

Хоча якісний твердий ПВХ є самозатухаючним, це все ж пластик — панелі не варто встановлювати поблизу відкритого вогню (наприклад, газових конфорок без захисного скла). Токсичність при горінні: У разі пожежі виділяє їдкий дим, тому не рекомендується для оздоблення евакуаційних виходів.

Варіант оздоблення приміщення ПВХ панелями

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