Перше за 27 років: як виглядало сонячне затемнення над Києвом (фото Яна Доброносова)

Сонце в столиці України виглядало як надкушене яблуко

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В Києві сонячне затемнення було видно лише частково. Проте навіть в такому форматі це явище виглядало дуже велично.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сфотографував цей захоплюючий процес. На фото він показав як змінювалось Сонце під час початку затемнення.

На кадрах видно, що на тлі Сонця, що заходить, з'являється невелике зетемнення. Це місячна тінь наближалась до точки перетину з сонячним світлом.

Сонячне затемнення в Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Сонячне затемнення в Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Сонячне затемнення в Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"В Києві трошки можна було побачити затемнення. Це виглядало як надкушене яблуко. Спостерігати його можна було недовго, тому що в цей час у нас сідає сонце", — написав Ян Доброносов.

Сонячне затемнення в Києві було видно недовго. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Сонячне затемнення в Києві було видно недовго. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Сонячне затемнення 12 серпня: коли буде видно в Києві. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

Що відомо про сонячне затемнення 12 серпня 2026 року

Як повідомляв "Телеграф", це перше повне сонячне затемнення за 27 років, яке буде видно на території континентальної Європи. Траєкторія повної фази пройде через населені та доступні регіони Європи, а сам пік явища багато де збігатиметься з моментом заходу Сонця.

Місячна тінь розпочне рух в Арктиці, пройде біля Північного полюса, перетне Гренландію, Ісландію. Завершить свій шлях вона у північній та східній Іспанії, а також на Балеарських островах. У зоні максимального закриття біля узбережжя Ісландії повна темрява триватиме 2 хвилини та 18 секунд. Через те що в Іспанії явище відбудеться прямо на заході сонця, світло пройде через щільні шари атмосфери, небо забарвиться в вогняні золоті та багряні тони.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Європа божеволіє через затемнення 12 серпня.