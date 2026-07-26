Мало хто знає: робота з комп’ютером дає право на додаткову відпустку

Ця категорія працівників має право на додатковий відпочинок через особливий характер праці

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Робота за комп’ютером пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. А тому ці співробітники мають право на додаткову відпустку.

Про це повідомляє Судово-юридична газета України. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про відпустки", щорічні додаткові відпустки є одним із видів відпусток, які можуть надаватися працівникам додатково до основної щорічної відпустки.

Кому положено додаткову відпустку за роботу за комп’ютером

Тривалість такої відпустки може становити до 35 календарних днів, залежно від виду роботи, професії чи посади. Список відповідних виробництв, робіт, професій та посад затверджує Кабмін. До цього переліку належать і працівники на електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах). Таким робітникам передбачено щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Право на додаткову відпустку не залежить від назви вашої посади у трудовій книжці, головна умова – фактичне виконання роботи за комп’ютером.

Важливі нюанси оформлення:

Додаткова відпустка надається на підставі особистої заяви працівника, після чого роботодавець видає відповідний наказ.

Обмеження на підставах: закон дозволяє брати додаткову відпустку понад основної тільки по одній вибраній підставі. Отримати кілька додаткових відпусток за різними пільговими категоріями не можна.

Якщо загальна тривалість щорічної відпустки (основної разом із додатковою) перевищує 24 календарні дні, то за рішенням роботодавця частина днів понад цей ліміт під час воєнного стану може надаватися без збереження зарплати.

Додаткова відпустка для працівників з комп’ютерами/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, перед поїздкою у відпустку більшість людей перевіряють, чи вимкнені електроприлади та чи закриті вікна. Але є ще одна проста порада, яка може стати в пригоді, якщо житло буде пустувати кілька днів.