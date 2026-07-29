Вікна сяятимуть чистотою без розводів: допоможе один продукт із кухні

Миття вікон влітку може перетворитися на справжнє випробування.

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Здавалося б, достатньо протерти скло водою або спеціальним засобом — і воно знову має блищати. Однак замість очікуваної чистоти на поверхні нерідко залишаються мутні плями, розводи та липкий наліт. Особливо складно впоратися з вікнами в теплу пору року, коли до пилу додаються сліди дощу та пилок рослин.

Втім, повернути склу прозорість можна без дорогої побутової хімії. Експертка з ремонту та авторка блогу Joyelick Мелоді Джой розповіла виданню "Mirror" про простий домашній засіб, одним із головних інгредієнтів якого є звичайний кукурудзяний крохмаль.

За словами фахівчині, саме пилок часто стає причиною того, що після миття на склі залишаються помітні сліди. Коли він контактує з водою, то перетворюється на липкий наліт, який не завжди вдається прибрати звичайною ганчіркою. У результаті скло може виглядати каламутним навіть після ретельного прибирання.

Кукурудзяний крохмаль у цьому випадку виконує одразу кілька функцій. Він допомагає вбирати зайву вологу, сприяє рівномірному висиханню скла та полегшує видалення стійких забруднень. Крім того, дрібна структура крохмалю допомагає боротися з нальотом без необхідності сильно терти поверхню.

Для приготування домашнього засобу знадобляться 240 мл білого оцту, 120 мл медичного спирту, приблизно 500 мл води та одна столова ложка кукурудзяного крохмалю. Усі компоненти потрібно змішати в пляшці з розпилювачем і добре збовтати. Оскільки крохмаль поступово осідає на дно, перед кожним використанням засіб необхідно струшувати.

Готовий розчин розпилюють безпосередньо на скло, а потім протирають чистою м'якою тканиною. Спирт допомагає впоратися з жирними слідами та відбитками пальців, оцет розчиняє мінеральні відкладення й сліди дощової води, а крохмаль, за словами експертки, допомагає уникнути розводів і впоратися з нальотом пилку.

При цьому важливо правильно вибрати час для миття вікон. Якщо працювати під прямими сонячними променями в спекотну погоду, розчин може висихати надто швидко, через що на склі знову з'являться плями. Краще проводити прибирання вранці, ввечері або в похмуру, але суху погоду.

Після очищення скло має залишитися прозорим і блискучим, а додаткове полірування в багатьох випадках не знадобиться. Такий домашній засіб може стати бюджетною альтернативою готовій побутовій хімії, особливо коли потрібно швидко позбутися пилу, слідів дощу та сезонного нальоту на вікнах.