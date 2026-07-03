Звичайні змішувачі вже не в моді: їх замінюють на стильні крани, які економлять місце (фото)

Систему навіть не обов’язково розташовувати по центру раковини

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Стандартні змішувачі, які встановлюються на край раковини, вибирають дедалі рідше. Світ заполонив новий тренд у дизайні ванної кімнати.

Про це пише Bane. Йдеться про настінні змішувачі з декоративною панеллю. Ця сантехніка, як можна зрозуміти з назви, монтується безпосередньо на стіну, а завдяки сучасному, стильному, компактному та мінімалістичному дизайну чудово гармонує із дизайнерськими стільницями, полицями чи підвісними тумбами під раковину.

Також такі крани ідеально підходять до раковин, що мають тонкі борти, так як звичайні змішувачі туди просто не помістилися б.

Настінний змішувач. Фото — agromat

Як це працює?

Кран та важіль управління кріпляться до прямокутної або круглої сталевої панелі (виконаної в тому ж кольорі, що і сам змішувач), що приховує технологічні отвори у стіні. При цьому систему не обов’язково розташовувати по центру раковини: кран можна розмістити по центру, а важіль управління змістити вправо або вліво.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звичайні вішалки для підлоги зараз активно витісняються новими стильними рішеннями.