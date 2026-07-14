Дорожче за острів у Тихому океані: у Києві продають "голу" квартиру за майже 180 мільйонів (фото)

Більшість фото в оголошенні – рендери

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В одному із найпрестижніших районів Києва продають порожню триповерхову квартиру за неймовірну суму. Деякі тропічні острови можна купити дешевше.

Резонансне оголошення з'явилося на OLX. Йдеться про пентхаус на 340 квадратів в Оболонському районі столиці за 3 950 000 доларів (~178 мільйонів гривень). За ці гроші продавець пропонує трирівневу квартиру із "захопливим панорамним видом на Дніпро, сонячне та зоряне небо, місто Київ — від Лаври до Андріївської церкви і далі".

Унікальність пропозиції автор пояснює поєднанням елегантного стилю, повного сучасного функціоналу, панорамних видів та домашнього затишку.

"Тут є все для комфортного життя вашої родини — і навіть більше", — зазначає продавець.

Подробиці про квартиру

Перший поверх : коридор, вітальня з "другим світлом", кухня зі їдальнею-лоджією, яка влітку перетворюється на терасу, гостьовий санвузол; спальня з каміном, окрема вбиральня та ванна кімната.

: коридор, вітальня з "другим світлом", кухня зі їдальнею-лоджією, яка влітку перетворюється на терасу, гостьовий санвузол; спальня з каміном, окрема вбиральня та ванна кімната. Другий поверх : бібліотека, спальня, кабінет, ванна, пральня, вбиральні, кімната-холодильник, підсобні та технічні приміщення.

: бібліотека, спальня, кабінет, ванна, пральня, вбиральні, кімната-холодильник, підсобні та технічні приміщення. Третій поверх: спальня з ванною, дві панорамні тераси, сланцева мансарда з вікнами на сонячне та зоряне небо, басейн.

Однак, попри численні переваги, у цієї пропозиції за майже 4 мільйони доларів є один нюанс — житло продається без оздоблення, а більшість фото в оголошенні — рендери.

За ціною такої квартири (а то й дешевше) можна придбати власний тропічний острів. Як пише Еxpress tour, наприклад, у Тихому океані острів Тахіфехіфа (12 000 кв.м) продавався у 17 разів дешевше (за 229 тисяч доларів).

Острів Тахіфехіфа

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі продають ТРЦ із ринком більш ніж за 5 млн доларів.