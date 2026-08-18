"Бабусин" манікюр знову в моді: які нігті стали головним трендом літа 2026 року

У 2026 році популярні кольори нігтів представлені у шести різних варіантах

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Цього літа в моду повернувся манікюр, який багато хто пам’ятає ще з часів своїх бабусь. Простий, акуратний і без складного дизайну — він знову став популярним, але тепер уже серед прихильниць сучасних трендів.

Замість незвичайного нейл-арту та яскравих малюнків у тренді — червоний лак, французький манікюр, молочні та рожеві відтінки, а також легкий перламутровий блиск. Детальніше про тренд написали в "Glamour".

Який "бабусин" манікюр зробити цього літа

Класичний червоний. Насичений червоний лак — один із найвпізнаваніших варіантів такого манікюру. Він не потребує додаткового дизайну й сам по собі виглядає виразно.

Френч. Тонкі світлі кінчики на натуральній основі залишаються безпрограшним варіантом. Особливо має вигляд округла форма нігтів.

Перламутровий. Молочне покриття з легким сяйвом підійде тим, хто хоче додати манікюру блиску, але не прагне яскравого дизайну. Для більш помітного ефекту можна використати перламутрову хромову пудру.

Ніжно-рожевий. Напівпрозорий рожевий лак створює ефект доглянутих натуральних нігтів. Такий варіант легко вписати у будь-який образ.

Кораловий. Для літа підійде теплий кораловий відтінок, зокрема з легким золотистим мерехтінням. Він добре поєднується із засмаглою шкірою.

Пильно-рожевий. Більш приглушений рожевий відтінок стане альтернативою нюдовому манікюру. Він додає кольору, але залишається стриманим і універсальним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який манікюр підкорить дівчат в 2026.