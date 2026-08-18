"Бабушкин" маникюр снова в моде: какие ногти стали главным трендом лета 2026 года
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В 2026 году популярные цвета ногтей представлены в шести разных вариантах
Этим летом в моду вернулся маникюр, который многие помнят еще со времен своих бабушек. Простой, аккуратный и без сложного дизайна – он снова стал популярен, но теперь уже среди поклонниц современных трендов.
Вместо необычного нейл-арта и ярких рисунков в тренде красный лак, французский маникюр, молочные и розовые оттенки, а также легкий перламутровый блеск. Детальнее о тренде написали в "Glamour".
Какой "бабушкин" маникюр сделать этим летом
Классический красный. Насыщенный красный лак – один из самых узнаваемых вариантов такого маникюра. Он не нуждается в дополнительном дизайне и сам по себе выглядит выразительно.
Френч. Тонкие светлые кончики на натуральной основе остаются беспроигрышным вариантом. Особенно хорошо выглядит округлая форма ногтей.
Перламутровый. Молочное покрытие с легким сиянием подойдет тем, кто хочет добавить маникюру блеска, но не стремится к яркому дизайну. Для более заметного эффекта можно использовать перламутровую хромовую пудру.
Нежно-розовый. Полупрозрачный розовый лак создает эффект ухоженных натуральных ногтей. Такой вариант легко вписать в любой образ.
Коралловый. Для лета подойдет теплый коралловый оттенок, в том числе с легким золотистым мерцанием. Он хорошо сочетается с загорелой кожей.
Пыльно-розовый. Более приглушенный розовый оттенок станет альтернативой необычному маникюру. Он придает цвет, но остается сдержанным и универсальным.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой маникюр покорит девушек в 2026 году.