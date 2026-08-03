Не лише поліція: куди звертатися українцям у Польщі за допомогою
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Що робити при проявах ксенофобії та погрозах
У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії багато українців були змушені виїхати до Польщі. Останнім часом у цій країні почастішали випадки дискримінації наших співвітчизників.
Журналіст, головний редактор інтернет-видання "Хвиля" Юрій Романенко написав, як діяти українцям у таких ситуаціях.
При виникненні безпосередньої загрози життю чи здоров’ю необхідно дзвонити за номером 112. У разі нападу, отримання загроз або скоєння інших злочинів слід повідомляти поліцію чи прокуратуру.
"Неурядові організації можуть допомогти з консультацією, документуванням випадку та подальшими юридичними діями, але не замінюють правоохоронні органи", – зазначається у публікації.
Звертатися за юридичною допомогою, консультацією чи для повідомлення про прояви расизму та ксенофобії українці можуть звертатися за наступними контактами.
Безкоштовна юридична допомога з питань дискримінації
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Організація спеціалізується на юридичній допомозі людям, які зіткнулися з дискримінацією.
Телефон юридичної допомоги: +48 514 502 260
Для мешканців Варшави: maszprawo@ptpa.org.pl
Для мешканців інших регіонів Польщі: poradyprawne@ptpa.org.pl
Адреса: ul. Szpitalna 5, lok. 6a, 00-031 Warszawa
Центр допомоги Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie
Центр надає іноземцям комплексну підтримку, включаючи юридичні консультації. Допомога доступна, зокрема українською та російською мовами.
Адреса: ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
Телефон: +48 22 828 04 50
Електронна пошта: cpc@cpc.org.pl
Організації, що фіксують прояви расизму, ксенофобії та мови ненависті
Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
Адреса: ul. Hoza 86/410, 00-682 Warszawa
Телефон: +48 572 932 323
Електронна пошта: sekretariat.omzrik@gmail.com
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"
Організація займається моніторингом расизму, ксенофобії, антисемітизму та злочинів на ґрунті ненависті.
Поштова адреса: PO Box 6, 03-700 Warszawa 4
Телефон: +48 601 360 835
Електронна пошта: redakcja@nigdywiecej.org
Otwarta Rzeczpospolita — Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Адреса: Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa
Телефон: +48 22 828 11 21
Електронна пошта: otwarta@otwarta.org
Stowarzyszenie Pro Humanum
Організація займається протидією дискримінації та громадського виключення.
Електронна пошта: ngo@prohumanum.org
У публікації наголошується, що при зверненні бажано надати можливі докази правопорушень: фотографії, відеозаписи, скриншоти повідомлень, дані свідків та медичні документи.
Нагадаємо, 30 липня під час масованої атаки по Україні російська крилата ракета перетнула повітряний простір Польщі, країни, яка є членом НАТО. Інформація викликала активні обговорення у мережі та запустила хвилю мемів.