Не лише поліція: куди звертатися українцям у Польщі за допомогою

Що робити при проявах ксенофобії та погрозах

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У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії багато українців були змушені виїхати до Польщі. Останнім часом у цій країні почастішали випадки дискримінації наших співвітчизників.

Журналіст, головний редактор інтернет-видання "Хвиля" Юрій Романенко написав, як діяти українцям у таких ситуаціях.

При виникненні безпосередньої загрози життю чи здоров’ю необхідно дзвонити за номером 112. У разі нападу, отримання загроз або скоєння інших злочинів слід повідомляти поліцію чи прокуратуру.

"Неурядові організації можуть допомогти з консультацією, документуванням випадку та подальшими юридичними діями, але не замінюють правоохоронні органи", – зазначається у публікації.

Українка у Польщі. Фото: Генеровано ШІ ("Телеграф")

Звертатися за юридичною допомогою, консультацією чи для повідомлення про прояви расизму та ксенофобії українці можуть звертатися за наступними контактами.

Безкоштовна юридична допомога з питань дискримінації

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Організація спеціалізується на юридичній допомозі людям, які зіткнулися з дискримінацією.

Телефон юридичної допомоги: +48 514 502 260

Для мешканців Варшави: maszprawo@ptpa.org.pl

Для мешканців інших регіонів Польщі: poradyprawne@ptpa.org.pl

Адреса: ul. Szpitalna 5, lok. 6a, 00-031 Warszawa

Центр допомоги Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie

Центр надає іноземцям комплексну підтримку, включаючи юридичні консультації. Допомога доступна, зокрема українською та російською мовами.

Адреса: ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

Телефон: +48 22 828 04 50

Електронна пошта: cpc@cpc.org.pl

Організації, що фіксують прояви расизму, ксенофобії та мови ненависті

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Адреса: ul. Hoza 86/410, 00-682 Warszawa

Телефон: +48 572 932 323

Електронна пошта: sekretariat.omzrik@gmail.com

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"

Організація займається моніторингом расизму, ксенофобії, антисемітизму та злочинів на ґрунті ненависті.

Поштова адреса: PO Box 6, 03-700 Warszawa 4

Телефон: +48 601 360 835

Електронна пошта: redakcja@nigdywiecej.org

Otwarta Rzeczpospolita — Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Адреса: Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa

Телефон: +48 22 828 11 21

Електронна пошта: otwarta@otwarta.org

Stowarzyszenie Pro Humanum

Організація займається протидією дискримінації та громадського виключення.

Електронна пошта: ngo@prohumanum.org

У публікації наголошується, що при зверненні бажано надати можливі докази правопорушень: фотографії, відеозаписи, скриншоти повідомлень, дані свідків та медичні документи.

Нагадаємо, 30 липня під час масованої атаки по Україні російська крилата ракета перетнула повітряний простір Польщі, країни, яка є членом НАТО. Інформація викликала активні обговорення у мережі та запустила хвилю мемів.