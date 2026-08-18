Життя з батьками економить чималу суму: українка поділилася досвідом (відео)

Дівчина наочно показала, скільки їй вдається заощаджувати

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Зволікання з моментом переїзду з батьківського будинку у власне житло часто сприймається через призму стереотипів. Однак у сучасному світі такий крок може стати потужним інструментом фінансового старту або створення подушки безпеки.

Українська блогерка soffiyarma з Житомира розповіла в instagram, скільки економить грошей, проживаючи разом із батьками. 24-річна дівчина підрахувала, що економія складає близько 30 тисяч гривень. Це фактично середня зарплата у країні за квітень 2026 року (30 515 грн).

Найбільше вона заощаджує на оренді житла. Вартість модної квартири, яка враховує її рід діяльності, становить від 20 тисяч грн на місяць. Крім того, вона не витрачає близько 3 тисяч грн на "комуналку" (взимку більше).

Харчові продукти soffiyarma іноді купує сама, проте вона не витрачається на крупи, соняшникову олію, спеції, чай, каву тощо. Дівчина зазначила, що заощаджує на їжі близько 4 тисяч грн/місяць.

Крім того, блогерка в батьківському будинку не відповідає за побут, а тому не купує засоби для чищення, пральні приналежності, губки, ганчірки, хімію, лампочки. На цю статтю витрат вона виділяла б сама близько 3,5 тисячі грн на місяць.

soffiyarma економить більше 30 тисяч грн, проживаючи з батьками

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