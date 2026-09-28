Чи потрібна медкомісія для отримання бронювання та відстрочки: у ТЦК дали відповідь

Правила залежать від статусу

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В Україні військовозобов’язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію лише для того, щоб отримати бронювання чи відстрочку. Однак у деяких випадках чоловіків все ж таки можуть відправити на проходження медичного огляду.

Як пояснюють у Львівському обласному ТЦК та СП, під час ВЛК оцінюється стан здоров’я людини на момент проведення медичного огляду та приймається відповідний висновок. Це один із важливих етапів мобілізаційних заходів.

Хто проходить ВЛК

військовозобов’язані, які отримали направлення на медичний огляд;

громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний" і підлягають повторному огляду;

кандидати на проходження військової служби за контрактом;

військовослужбовці, зокрема після поранень, лікування або при необхідності перегляду стану здоров’я.

Що стосується відстрочення та бронювання, то в даному випадку проходження ВЛК не потрібне.

"У більшості випадків проходження ВЛК для оформлення відстрочки або бронювання не є обов’язковим. Водночас, окремі категорії громадян можуть бути направлені на медичний огляд відповідно до вимог законодавства", — йдеться у повідомленні.

Хто проходить ВЛК. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Як отримати направлення на ВЛК?

Дані напрямки громадянам можуть видавати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, рекрутингові центри чи командири військових частин.

Крім того, військовозобов’язані мають можливість створити електронний напрямок через додаток "Резерв+".

Також у Львівському ТЦК нагадали, що у ході військово-лікарської комісії не здійснюється лікування. Її основна місія — провести медичний огляд та визначити придатність до військової служби відповідно до стану здоров’я громадянина.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що в Україні хочуть зупинити мобілізацію для деяких громадян.