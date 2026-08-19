Чи повинні клієнти залишати чайові? У соцмережі баталія між офіціантами та продавцями

Українці сперечаються, чи мають клієнти доплачувати за обслуговування

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Якщо офіціант кілька годин безперервно обслуговує столик клієнтів, то чи мають вони давати чайові? Це питання знову викликало суперечку в соцмережах.

У Threads користувач анонімно розповів про випадок на роботі та запитав думку інших щодо чайових. За його словами, він працює офіціантом і нещодавно обслуговував компанію з шести людей. Гості провели за столиком близько трьох годин: просили щось принести, забрати, а також допомогти зробити спільне фото.

Рахунок за вечір склав понад 5 тисяч гривень. Однак наприкінці відвідувачі залишили рівно ту суму, яка була в чеку, не додавши навіть кількадесят гривень.

Автор зазначив, що не вважає чайові обов’язковими. Водночас після кількох годин постійного обслуговування йому було неприємно, що гості, які протягом вечора хвалили сервіс, нічого не залишили.

Його допис викликав обговорення. Одна з коментаторок розповіла про власний досвід роботи продавчинею в "АТБ". Вона згадала, що під час 12-годинної зміни також постійно допомагала покупцям: працювала на касі, ходила на склад, шукала товари, розмінювала гроші та відповідала на запитання клієнтів.

За її словами, продавцям за таку роботу чайових ніхто не залишає. Ба більше, покупці можуть влаштувати сварку навіть через кілька копійок.

"У вас є зарплата, так само як у клієнтів", — зазначила коментаторка, поставивши під сумнів очікування чайових за виконання безпосередніх робочих обов’язків.

Коментар продавчині "АТБ" перевернув дискусію про чайові. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звичку покупців в "АТБ", яка може затримувати всю чергу.