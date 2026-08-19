Должны ли клиенты оставлять чаевые? В соцсети баталия между официантами и продавцами

Украинцы спорят, должны ли клиенты доплачивать за обслуживание

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Если официант несколько часов подряд обслуживает столик с гостями, должны ли они давать чаевые? Этот вопрос вновь вызвал споры в соцсетях.

В Threads пользователь анонимно рассказал о случае на работе и спросил мнение других о чаевых. По его словам, он работает официантом и недавно обслуживав компанию из шести человек. Гости провели за столиком около трех часов: просили что-нибудь принести, забрать, а также помочь сделать общее фото.

Счет за вечер составил более 5 тысяч гривен. Однако в конце посетители оставили ровно ту сумму, которая была в чеке, не прибавив даже несколько десятков гривен.

Автор отметил, что не считает чаевые обязательными. В то же время, после нескольких часов постоянного обслуживания ему было неприятно, что гости, которые в течение вечера хвалили сервис, ничего не оставили.

Его сообщение вызвало обсуждение. Одна из комментаторов рассказала о собственном опыте работы продавцом в "АТБ". Она вспомнила, что во время 12-часовой смены постоянно помогала покупателям: работала на кассе, ходила на склад, искала товары, разменивала деньги и отвечала на вопросы клиентов.

По ее словам, продавцам за такую работу чаевых никто не оставляет. Более того, покупатели могут устроить ссору даже через несколько копеек.

"У вас есть зарплата, равно как у клиентов", — отметила комментатор, поставив под сомнение ожидания чаевых за выполнение непосредственных рабочих обязанностей.

Комментарий продавца "АТБ" перевернул дискуссию о чаевых. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о привычке покупателей в "АТБ", которая может задерживать всю очередь.