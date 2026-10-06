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Не викидайте дитячий одяг, з нього можна зробити наймилішу річ (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Ця річ стане справжнім сховищем пам'яті
Ця річ стане справжнім сховищем пам'яті. Фото Колаж "Телеграф"

Вона нагадуватиме про перші дні життя малюка

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Українка перетворює речі для немовлят, з яких малюки вже виросли, на затишні меморі-пледи. Це чудовий спосіб зберегти спогади про той час, коли дитина була зовсім крихітною.

Майстриня з ніком kazkolook показала свою ідею у соцмережі TikTok. Вона зробила такий плед з найперших речей своєї донечки та робить їх на замовлення.

"Тепер я живлюся на кожен квадратик та згадую її саме в цій кофтинці, бодику чи ромпері", — ділиться враженнями дівчина.

Українка, яка шиє дитячі речі на зріст від 56 до 122 см та пледи з дитячих речей, розповіла про перший досвід створення такої ковдрочки. Вона вирізає з дитячих речей квадратики однакового розміру та зшиває їх. Зі зворотного боку — муслінова підкладка, всередині — гіпоалергенне утеплення.

Українка шиє на замовлення пледи з перших речей немовлят
На пледі - ручна вишивка. Фото: скрін відео
Українка шиє на замовлення пледи з перших речей немовлят
Кофтинки спочатку потрібно сшити. Фото: скрін відео
Українка шиє на замовлення пледи з перших речей немовлят
Шапочки пришиваються до квадратика. Фото: скрін відео
Українка шиє на замовлення пледи з перших речей немовлят
З бодиків вирізається квадратик. Фото: скрін відео
Українка шиє на замовлення пледи з перших речей немовлят
Майбутній плед. Фото: скрін відео
Українка шиє на замовлення пледи з перших речей немовлят
Майстриня за роботою. Фото: скрін відео

"Серед речей було багато кофтинок та боді на кнопочках чи на запах, та шапочки. Шапочки окремо потрібно пришити до квадратика і потім вже з'єднати. А на кофтинках зшити дві половинки максимально непомітно. І ось такий милий пледик з нас вийшов. На звороті обрала муслін з принтом", — розповіла майстриня.

За бажанням замовника, один з квадратиків дівчина прикрашає ручною вишивкою. Вона вишиває ім'я дитини, вагу та зріст при народженні.

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Теги:
#Дитячий одяг #плед #Шиття