Не викидайте дитячий одяг, з нього можна зробити наймилішу річ (відео)

Вона нагадуватиме про перші дні життя малюка

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Українка перетворює речі для немовлят, з яких малюки вже виросли, на затишні меморі-пледи. Це чудовий спосіб зберегти спогади про той час, коли дитина була зовсім крихітною.

Майстриня з ніком kazkolook показала свою ідею у соцмережі TikTok. Вона зробила такий плед з найперших речей своєї донечки та робить їх на замовлення.

"Тепер я живлюся на кожен квадратик та згадую її саме в цій кофтинці, бодику чи ромпері", — ділиться враженнями дівчина.

Українка, яка шиє дитячі речі на зріст від 56 до 122 см та пледи з дитячих речей, розповіла про перший досвід створення такої ковдрочки. Вона вирізає з дитячих речей квадратики однакового розміру та зшиває їх. Зі зворотного боку — муслінова підкладка, всередині — гіпоалергенне утеплення.

На пледі - ручна вишивка. Фото: скрін відео

Кофтинки спочатку потрібно сшити. Фото: скрін відео

Шапочки пришиваються до квадратика. Фото: скрін відео

З бодиків вирізається квадратик. Фото: скрін відео

Майбутній плед. Фото: скрін відео

Майстриня за роботою. Фото: скрін відео

"Серед речей було багато кофтинок та боді на кнопочках чи на запах, та шапочки. Шапочки окремо потрібно пришити до квадратика і потім вже з'єднати. А на кофтинках зшити дві половинки максимально непомітно. І ось такий милий пледик з нас вийшов. На звороті обрала муслін з принтом", — розповіла майстриня.

За бажанням замовника, один з квадратиків дівчина прикрашає ручною вишивкою. Вона вишиває ім'я дитини, вагу та зріст при народженні.

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