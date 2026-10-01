На російських "Шахедах" помітили "вуса": ось навіщо вони потрібні (фото)

Нововведення росіян здивувало українців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росіяни продовжують модернізувати та вдосконалювати свої ударні дрони. Так, в небі над Україною були помічені "шахеди" зі схожими на "вуса" трубками на бойовій частині.

Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") на своїй сторінці у Facebook. За його словами, таке нововведення росіян дещо спантеличило українських фахівців.

Радник президента оприлюднив фото російського БПЛА у звичайному та інфрачервоному спектрах. На корпусі, біля "голови" дрона чітко помітні дві горизонтальні трубки.

"Ми поки що точно не знаємо, навіщо ці вуса. Це точно не антени", — написав Бескрестнов.

Новий "шахед" росіян

Новий "шахед" росіян в ІЧ спектрі

Що пишуть в мережі?

Користувачі в коментарях висунули кілька раціональних пояснень щодо цього питання. Багато хто припустив, що це може бути контактний детонатор для бойової частини.

"Вуса плати ініціації БЧ?";

"Радіо антени для можливості керування людиною. На них стоять камери і модеми (часто/завжди два — один для передачі, другий для рутингу від інших дронів)";

"Думаю функція та сама, що й у вусів на фпіві";

"Дякую усім за думки та версії. Добре що у нас ще е люди які вміють думати";

"Схоже на бойову частину кумулятивної дії. Щоб в різні сторони при вибуху спрацювало";

Коментарі користувачів

"Це датчик цілі для роботи по ЛЕП";

"Кумулятивні ріжучі заряди?";

"Пеленгатор на будь-який високочастотний сигнал, в тому числі й РЕБ";

"Думаю це датчики цілі, якщо попаде в ЛЕП носом між конструкцію, щоб при ударі об ці стрижні відбулася детонація";

Щоб крізь опору леп не пролетів?" — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Розгадка виявилась простою

Пізніше Сергій Бескрестнов повідомив, що фахівці все ж з'ясували призначення цих "вусів" на безпілотнику ворога. Виявилось, що це механічний детонатор для бойової частини дрона.

"З "вусами" на "Герані" розібралися. Це звичайний механічний детонатор. Усередині металева трубка та металевий стрижень, які при дотику до чого-небудь замикаються, і надходить команда на вибух. Все механічно просто, жодних сенсорів чи складних датчиків", — написав Бескрестнов.

Механічний детонатор з російського безпілотника

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакує Україну новими "Геранями", які стали ще швидшими та смертоноснішими.