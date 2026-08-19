"Не зустрічала такого ніде": українка поскаржилася на життя в Німеччині

Більшості не сподобається така поведінка колег

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Українка розповіла про свій досвід роботи в Німеччині та зізналася, що найбільше її здивувала поведінка місцевих колег. Спочатку все виглядало цілком нормально, але згодом вона зіткнулася з тим, чого зовсім не очікувала.

Дівчина під ніком maanoilenko у Threads зазначила, що працює в міжнародному колективі, однак більшість її колег — німкені. Вона зізналася, що раніше працювала в різних командах, зокрема в українських жіночих колективах, але з такою кількістю фальші, як у Німеччині, нібито не стикалася.

За словами українки, їй найбільше не подобається ситуація, коли люди відкрито посміхаються одне одному, але після цього обговорюють колег за спиною. Своїми спостереженнями вона вирішила поділитися публічно, назвавши таку поведінку однією з неприємних сторін життя в Німеччині.

Її допис викликав активне обговорення. Деякі користувачі заявили, що також стикалися з подібним ставленням на роботі. Серед згаданих прикладів — перекручування імен та прізвищ, ігнорування, приховування важливої інформації, неповідомлення про робочі зустрічі та офісні плітки.

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Водночас знайшлися й ті, хто не погодився з думкою, що така поведінка характерна саме для Німеччини. Користувачі наголосили, що інтриги, плітки та конфлікти в жіночих колективах можуть виникати незалежно від країни.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про українку, яка назвала європейську країну, куди не радить переїжджати, попри відсутність війни на її території.