"Не встречала такого нигде": украинка пожаловалась на жизнь в Германии

Большинству не понравится такое поведение коллег

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Украинка рассказала о своём опыте работы в Германии и призналась, что больше всего её удивило поведение местных коллег. Сначала всё выглядело вполне нормально, но впоследствии она столкнулась с тем, чего совершенно не ожидала.

Девушка под ником maanoilenko в Threads отметила, что работает в международном коллективе, однако большинство ее коллег — немки. Она призналась, что раньше работала в разных командах, в частности, в украинских женских коллективах, но с таким количеством фальши, как в Германии, якобы не сталкивалась.

По словам украинки, ей больше всего не нравится ситуация, когда люди открыто улыбаются друг другу, но после этого обсуждают коллег за спиной. Своими наблюдениями она решила поделиться публично, назвав такое поведение одной из неприятных сторон жизни в Германии.

Ее пост вызвал активное обсуждение. Некоторые пользователи заявили, что также сталкивались с подобным отношением на работе. Среди приведенных примеров — искажение имен и фамилий, игнорирование, сокрытие важной информации, неуведомление о рабочих встречах и офисные сплетни.

История украинки о женском коллективе вызвала дискуссию о работе за границей

Пользователи соцсети рассказали о собственном опыте работы в женском коллективе

В то же время нашлись и те, кто не согласился с мнением, что такое поведение характерно именно для Германии. Пользователи подчеркнули, что интриги, сплетни и конфликты в женских коллективах могут возникать вне зависимости от страны.

Не все согласились, что проблема именно в Германии

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об украинке, назвавшей европейскую страну, куда не советует переезжать, несмотря на отсутствие войны на ее территории.