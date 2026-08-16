"АТБ" запустив персональні знижки: де ними можна скористатися — онлайн чи на касі

Скористатися вигідними пропозиціями точно можна у фізичному магазині

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У застосунку "АТБ" з’явилася нова функція, яка може зацікавити постійних покупців. Користувачам почали показувати персональні акції на товари, які вони найчастіше купують. Знижки на продукти точно діятимуть фізично.

Про це в Threads розповіла українка під ніком hertner_ann. За її словами, у застосунку їй уже відобразилися шість товарів зі знижками.

Користувач в коментарях також запитав, чи діють персональні знижки під час замовлення товарів із доставкою, чи скористатися ними можна лише під час покупки у фізичному магазині. Авторка допису уточнила, що сама перевіряла функцію лише в магазині.

Є важливий нюанс: після активації персональна знижка діє лише 5 хвилин. Тому активувати її краще безпосередньо перед оплатою. Щоб знижка спрацювала, на касі потрібно обов’язково просканувати застосунок "АТБ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається з покупками, якщо покупець випадково залишив пакет на касі в "АТБ" та вийшов із магазину без нього. Що роблять з такими товарами, відповіли працівники магазину.