Виштовхають силою? Що в "АТБ" роблять з тими, хто відмовляється виходити під час тривоги

Супермаркети в деяких регіонах закривають, коли є небезпека атаки

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Співробітники деяких "АТБ" просять покупців залишити магазин під час повітряної тривоги, щоб його могли закрити. Проте інколи людина боїться вийти на вулицю, бо летять ракети чи дрони і їй здається безпечнішим перебувати у приміщенні.

Що роблять у такій ситуації робітники "АТБ" та чи виштовхають покупця силою, "Телеграф" запитав у чатботі підтримки "АТБ". Там відповіли, що рішення про те, як діяти у випадку, коли відвідувач відмовляється виходити з супермаркету під час повітряної тривоги, ухвалюють співробітники магазину у кожній конкретній ситуації.

Чи зобов'язані касири "АТБ" йти в укриття під час тривоги

Як раніше пояснив "Телеграфу" співробітник мережі, у них немає вимог до касирів та персоналу обов'язково йти в укриття під час тривоги. "АТБ" на відміну від деяких інших мереж автоматично не припиняють роботу під час повітряної тривоги.

Чи працюють "АТБ" під час тривоги

Станом на серпень 2026 року більшість магазинів мережі "АТБ" продовжують працювати під час повітряної тривоги. Графіки роботи магазинів коригуються залежно від регіону, рівня загрози та поточної ситуації з обстрілами, але в спокійніших областях торгівля не припиняється під час тривоги. Головне правило для покупців — стежити за оголошеннями персоналу та переходити в укриття за потреби.

Чи вимагає закон зупиняти роботу магазинів під час повітряної тривоги

Чинне законодавство України не містить прямої вимоги обов’язкового закриття супермаркетів під час повітряної небезпеки. Водночас Кодекс цивільного захисту зобов’язує бізнес розробити план реагування на надзвичайні ситуації та інформувати персонал і відвідувачів про загрозу. Примусової евакуації чи повної зупинки торгівлі під час повітряної тривоги закон не передбачає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" проходить хвилина мовчання. В мережі показали зворушливе відео.