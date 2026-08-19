Секретний інгредієнт для вареного рису: зерна більше ніколи не злипнуться

Що додати до каструлі, щоб рис не злипався

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У приготуванні рису немає нічого складного. Але іноді замість розсипчастого гарніру на тарілці опиняється щільна липка грудка. Запобігти цій проблемі можна одним простим рухом ще до того, як крупа потрапить у каструлю.

Про цей лайфхак написав портал Pysznosci.

Рис злипається через крохмаль, який виділяється із зерен під час варіння. Чим більше його на поверхні рису, тим сильніше зерна склеюються між собою. Погіршують ситуацію занадто часте перемішування, зайва вода в каструлі та нещільно закрита кришка. Через ці фактори крупа перетворюється на кашу.

Що робити, щоб рис вийшов розсипчастим

Перший і обов'язковий крок — промивання. Крупу потрібно кілька разів промити під холодною проточною водою, поки рідина, що стікає, не стане майже прозорою. Так із поверхні зерен змивається зайвий крохмаль, який і робить рис клейким.

Ще один обов'язковий крок — у киплячу підсолену воду перед додаванням рису варто влити олію. Однієї чайної ложки достатньо на склянку крупи. Тонка олійна плівка обволікає зерна й не дає їм склеюватися, поки крупа розбухає.

Фото: Freepik

Також важливо не мішати рис під час варіння, оскільки кожне перемішування "вибиває" із зерен додатковий крохмаль і підвищує ризик злипання. Краще щільно накрити каструлю кришкою й залишити рис мліти на повільному вогні до повного всмоктування води, а потім дати йому постояти під кришкою ще 5–10 хвилин перед подачею.

Якщо хочеться більш насиченого смаку, у воду для варіння можна кинути лавровий лист, зубчик часнику або дрібку куркуми. Тоді гарнір вийде не лише розсипчастим, а й ароматним.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді потрібно додавати олію у воду для макаронів.