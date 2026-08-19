Секретный ингредиент для вареного риса: зерна больше никогда не слипнутся

Что добавить в кастрюлю, чтобы рис не слипался

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В приготовлении риса нет ничего сложного. Но иногда вместо рассыпчатого гарнира на тарелке оказывается плотный липкий ком. Предотвратить проблему можно одним простым движением еще до того, как крупа попадет в кастрюлю.

Об этом лайфхаке написал портал Pysznosci.

Рис слипается из-за крахмала, который выделяется из зерен во время варки. Чем больше его на поверхности риса, тем сильнее зерна склеиваются между собой. Усугубляют ситуацию слишком частое помешивание, лишняя вода в кастрюле и неплотно закрытая крышка. Из-за этих факторов крупа превращается в кашу.

Что делать, чтобы рис получился рассыпчатым

Первый и обязательный шаг — промывание. Крупу нужно несколько раз промыть под холодной проточной водой, пока стекающая жидкость не станет почти прозрачной. Так с поверхности зерен смывается лишний крахмал, который и делает рис клейким.

Еще один обязательный шаг — в кипящую подсоленную воду перед добавлением риса стоит влить растительное масло. Одной чайной ложки достаточно на стакан крупы. Тонкая масляная пленка обволакивает зерна и не дает им склеиваться, пока крупа разбухает.

Фото: Freepik

Также важно не мешать рис во время варки, так как каждое перемешивание "выбивает" из зерен дополнительный крахмал и повышает риск слипания. Лучше плотно накрыть кастрюлю крышкой и оставить рис томиться на медленном огне до полного впитывания воды, а затем дать ему постоять под крышкой еще 5–10 минут перед подачей.

Если хочется более насыщенного вкуса, в воду для варки можно бросить лавровый лист, зубчик чеснока или щепотку куркумы. Тогда гарнир получится не только рассыпчатым, но и ароматным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли нужно добавлять масло в воду для макарон.