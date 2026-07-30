На переробку чи… Що в "АТБ" роблять з фруктами, які вже не підходять для продажу

Щодо таких питань в компанії встановлені чіткі правила

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У всіх магазинах мережі "АТБ" уважно ставляться до товарів, що продаються. Зокрема, якщо фрукти втратили товарний вигляд, їх відправляють на утилізацію.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, цей процес є безперервним і в магазинах постійно замінюють продукти, які швидко псуються.

Він підкреслив, що фрукти, які вже не можна продавати, не відправляються на переробку (наприклад, абрикоси на курагу, або виноград на родзинки) через власні торгові марки мережі, такі як "Своя лінія", "Розумний вибір" та інші. Всі товари, які втратили ліквідність, відразу йдуть на утилізацію і це може повторюватись навіть по п'ять разів на день.

Відділ з фруктами в АТБ. Фото ілюстративне

Які ще нюанси роботи компанії розкрив працівник "АТБ"?

Як повідомляв "Телеграф", співробітник компанії розповів, що в "АТБ" не можна занести гроші пізніше, навіть якщо йдеться всього про 5 гривень, а ви ходите в цей супермаркет щодня й вас там добре знають.

За його словами, сума в касі завжди має чітко відповідати загальній вартості проданого товару. Річ не в довірі чи недовірі до покупців, просто в будь-який момент може прийти податкова для перерахування каси. Саме тому в мережі встановлені суворі правила щодо цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покупці розповіли, що їх найбільше дратує в магазинах мережі "АТБ".