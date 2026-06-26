Тимчасовий захист не для всіх: як у ЄС перевірятимуть законність та умови виїзду українців

Дивитимуться не лише на штамп у паспорті

Ключовим критерієм, за яким у ЄС визначатимуть, чи може людина отримати тимчасовий захист, є перевірка того, на яких підставах і на який термін вона виїхала з України. Якщо буде встановлено, що дозвіл на виїзд був обмеженим, а українець подався на захист, це може бути підставою для відмови.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на слова представника Європейської комісії. Він зазначив, що під час розгляду заяв на тимчасовий захист у Європі від українських громадян головним чинником буде саме перевірка законності виїзду.

І також він дав важливе пояснення — хоча пропозиція переважно стосується чоловіків, вона ґендерно нейтральна і стосується виключно військових обов’язків, визначених українським законодавством. Тому в цьому питанні не може йтися про дискримінацію.

Щодо питання про те, чи може збільшитися кількість заяв на отримання притулку після введення цих обмежень для українських чоловіків призовного віку, співрозмовник зазначив, що поки що це складно передбачити.

"Побачимо, як ситуація розвиватиметься після того, як Рада прийме нове рішення. Водночас важливо відзначити, що саме собою ухилення від військової служби не є підставою для отримання міжнародного захисту. Це чітко встановлено та детально проаналізовано, зокрема, Агентством ЄС зі сховища та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців", — пояснив представник ЄК.

Також наш кореспондент поцікавився, як здійснюватиметься перевірка, чи має людина військові зобов’язання перед Україною і чи потрібно заявникам подавати будь-які довідки чи документи. Співрозмовник сказав, що зазвичай під час процедури розгляду заяви на тимчасовий захист, коли людина прибуває до ЄС, держави-члени вимагають документального підтвердження того, що особа, якщо вона належить до відповідної категорії, мала законне право виїхати з України.

"Тобто воно має надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку або іншу законну підставу для виїзду за межі України", — говорить він .

Критерії отримання тимчасового захисту у ЄС. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Крім того, якщо людина виїхала з України офіційно, наприклад, за дозволом на відрядження або на обмежений термін, це ще не означає, що вона може просто залишитися в Європі скільки завгодно. Тому не дивитимуться лише на штамп у паспорті.

"Ми не плануємо покладатися лише на штамп у паспорті, адже він не завжди підтверджує право на тривале перебування за кордоном. У подібних випадках застосовуватимуться інші механізми перевірки.Ми вже обговорюємо це питання з українською владою, щоб забезпечити максимально об’єктивний і справедливий процес", — пояснив представник ЄК "Телеграфу".

Якщо ж людина отримала дозвіл виїхати, наприклад, на тиждень, з нагоди службового відрядження, але після прибуття до ЄС звертається за тимчасовим захистом, то самим фактом такого звернення він фактично порушує умови законного виїзду з України.

Тимчасовий захист у ЄС – що це. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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