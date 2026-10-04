Кінець епохи порожніх стін: як освіжити кімнату без капремонту та зайвих меблів

Текстуровані стіни набирають популярності в будинках та квартирах

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Гладкі однотонні стіни довго вважалися класикою, але сьогодні дизайнери сходяться на думці: такий підхід безнадійно застарів. На зміну їм приходять фактурні поверхні, які наповнюють будинок теплом, додають інтер’єру глибини та миттєво перетворюють простір.

Головний плюс цього тренду – можливість оновити житло без капітального ремонту, покупки нових меблів та втрати дорогоцінних квадратних метрів. Про це повідомляє Radio Mitre.

Чому гладкі стіни поступаються позиціями?

Візуальна глибина: На відміну від простого фарбування, фактура пожвавлює кімнату, роблячи її по-справжньому живою та затишною.

Візуальна глибина/Фото: ШІ

Зонування без перегородок: Акцентна стіна допомагає виділити потрібну зону, залишаючи простір нейтральним.

Зонування без перегородок/Фото: ШІ

Мінімум деталей: Сам матеріал працює як декор, тому відпадає потреба вішати зайві прикраси.

Мінімум деталей/Фото: ШІ

Як впровадити тренд у себе вдома?

Зовсім не обов’язково переробляти всю квартиру. Достатньо вибрати одну акцентну стіну. Для швидкого оновлення підійде фактурна фарба або самоклейкі шпалери, а для більш виразного ефекту — дерев’яні панелі, вертикальні рейки або покриття під камінь.

Секрет стильного інтер’єру: Світлі відтінки візуально розширять простір і додадуть світла, а темні та глибокі фактури створять камерну атмосферу, що обволікає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українка незвичайно, а головне бюджетно перетворила стіну. Для цього жінка використовувала штучний мох.