"Гидко": у Трампа на відео помітили дивну опуклість

Американці висміяли президента через одну деталь

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Дональда Трампа підняли на сміх після розповсюдження в соцмережах нового відео за його участю.

Відео було знято під час візиту Трампа до заводу Peterbilt Motors у Дентоні, штат Техас, 1 жовтня, пише irishstar. Президента супроводжувала його радниця по зв’язках із громадськістю Марго Мартін.

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Після заходу Мартін опублікувала у соцмережі X кілька залаштункових кадрів. На одному з роликів Трамп розмовляє зі співробітником заводу, однак увага американців виявилася прикута до зовнішнього вигляду свого 80-річного президента.

.@POTUS begins his tour of Peterbilt Motors Company 🇺🇸 https://t.co/3iedkRCsjl — Margo Martin (@MargoMartin47) October 1, 2026

У коментарях деякі користувачі заявили, що помітили у нього під штанами щось схоже на підгузок. "Чому підгузок такий великий?" — написав один із користувачів.

Інший прокоментував: "Хтось повинен поміняти йому підгузок. Гидко. Де його помічник?".

Ще одна користувачка заявила, що Трамп "виглядає так, ніби йому потрібно поміняти підгузок".

При цьому жодних доказів того, що президент справді використовує підгузки для дорослих чи засоби від нетримання сечі, немає. Ні Білий дім, ні медична команда Трампа ніколи не підтверджували подібних тверджень. Навпаки, представники Білого дому неодноразово заявляли, що президент нібито перебуває у хорошому стані здоров’я.

Проте в останні місяці стан здоров’я Трампа стало предметом активних суперечок у мережі. Крім чуток про використання підгузків, ЗМІ також обговорюють появу синців на його руках та набряклість у районі щиколоток.