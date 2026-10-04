Хотів заощадити на утепленні, але взимку заплатив більше: де була помилка при ремонті

Чому не варто брати занадто тонкий утеплювач

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Під час утеплення будинку багато хто намагається заощадити й бере тонший шар матеріалу. Проте взимку така економія може розчарувати: в оселі все одно буде холодно, а витрати на опалення залишаться високими.

Найбільше уваги варто приділити зовнішнім стінам, адже через них будинок втрачає чимало тепла. Для більшості будинків використовують пінополістирол товщиною 15–20 см, для енергоефективних – близько 25 см, а в пасивних будівлях шар може доходити до 30 см, пише "kb.pl".

Втім, товстіший шар – не завжди єдиний спосіб отримати кращий результат. Наприклад, графітовий пінополістирол краще утримує тепло, тому його можна використовувати в меншій товщині.

Якщо для утеплення обирають мінеральну вату, зазвичай використовують шар 20–25 см. Її часто укладають у два шари, наприклад 15 і 10 см, щоб краще закрити стики та зменшити теплові містки.

На даху утеплювач має бути товщим

Через дах також може втрачатися багато тепла, тому економити на його утепленні не варто. Для дахів із пінополістиролом зазвичай використовують шар приблизно 20–30 см.

Для скатної покрівлі часто застосовують мінеральну вату. Якщо утеплення виконують у два шари, загальна товщина може становити 30–35 см. Один шар розміщують між кроквами, а другий – під ними, поперек першого.

Таке розташування дозволяє зменшити теплові містки та зробити утеплення більш ефективним. Для стелі товщина матеріалу залежить від її конструкції: орієнтовно це може бути 15–25 см для дерев’яних перекриттів і 10–25 см для бетонних.

Правильний розрахунок товщини теплоізоляції допомагає уникнути значних втрат тепла через зовнішні стіни будинку.

Підлогу теж не варто залишати без утеплення

Частина тепла може йти з будинку через підлогу, особливо якщо під нею є холодний підвал або неопалюване приміщення. Для підлоги в будинку найчастіше використовують пінополістирол товщиною 10–15 см.

Якщо планується тепла підлога, шар утеплення зазвичай збільшують щонайменше до 15 см, а оптимальним варіантом часто вважають близько 20 см. Для підлог також можна використовувати тверду мінеральну вату, яка витримує навантаження та не деформується під вагою конструкції.

Тому перед утепленням будинку важливо враховувати не лише ціну матеріалу. Занадто тонкий шар може обернутися більшими витратами на опалення, тоді як правильно підібрана товщина допоможе зберігати тепло та підтримувати комфортну температуру в оселі.

Утеплення підлоги допомагає запобігти втратам тепла через неопалювані підвали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли вже варто вмикати опалення.