Ель-Ніньо набирає рекордної сили: як це вплине на зиму в Україні

Чому зима в Україні розпочнеться з аномального тепла

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Зима 2026/2027 року в Європі може виявитися теплішою від звичайного. На це вказують свіжі сезонні прогнози, а додатковим фактором стане природне явище Ель-Ніньо, що швидко посилюється, в Тихому океані.

За даними Центру кліматичних прогнозів NOAA, опублікованими 13 серпня, ймовірність того, що восени та взимку 2026/2027 року Ель-Ніньо стане дуже сильним, перевищує 90%. У липні індекс Niño-3.4, яким відстежують розвиток цього явища, досяг +1,4 °C.

Більше того, у NOAA припускають, що нинішній Ель-Ніньо може виявитися одним із найпотужніших за всю історію спостережень з 1950 року. При цьому фахівці наголошують: навіть дуже сильний Ель-Ніньо не гарантує однакову погоду в усіх регіонах планети, а лише підвищує ймовірність певних погодних сценаріїв.

Що прогнозують для Європи

На можливу теплу погоду вказують останні розрахунки європейської Служби кліматичних змін Copernicus.

Сезонні моделі показують більшу ймовірність температури вище за кліматичну норму на більшій частині Європи. Винятком залишаються північні та східні райони континенту, де теплий сигнал виражений слабше. При цьому самі фахівці Copernicus попереджають, що сезонні прогнози для Європи є значно менш точними, ніж для тропічних регіонів.

Тобто поки що йдеться не про прогноз конкретної температури на грудень чи січень, а про загальну тенденцію: початок холодного сезону може пройти на більш теплому тлі, ніж зазвичай.

Що це означає для України

Україна знаходиться якраз у східній частині Європи, де невизначеність прогнозу вища. Тому вже зараз обіцяти країні виключно теплу зиму було б передчасно.

Однак при переважанні теплих повітряних мас з Атлантики тривалі морозні періоди стають менш ймовірними. У такому разі взимку частіше можуть спостерігатися коливання температури близько нуля, відлиги, дощ та мокрий сніг замість стійких морозів.

При цьому окремі сильні похолодання не можна виключати. Навіть на тлі дуже теплої зими вторгнення арктичного повітря можуть на кілька днів чи тижнів різко знижувати температуру.

тепла зима. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Показовий приклад – минулий січень 2026 року. Попри загальну тенденцію глобального потепління, східна Європа пережила помітний холодний період, а січень у Європі загалом виявився найхолоднішим з 2010 року.

Тому нинішні довгострокові прогнози варто сприймати насамперед як вказівку на підвищену ймовірність м’якшого початку зими 2026/2027, а не як обіцянку зими без снігу та морозів. Точніша картина для України стане зрозумілішою восени, коли кліматичні моделі наблизяться до початку сезону.

Нагадаємо, літо 2026 року видалося жарким та посушливим. Однак восени значні опади очікуються у Південній Європі та частині Центральної Азії, тоді як для Сходу Європи та України точність прогнозів залишається на низькому рівні.