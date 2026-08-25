Эль-Ниньо набирает рекордную силу: как это повлияет на зиму в Украине

Почему зима в Украине начнется с аномального тепла

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Зима 2026/2027 года в Европе может оказаться теплее обычного. На это указывают свежие сезонные прогнозы, а дополнительным фактором станет быстро усиливающееся природное явление Эль-Ниньо в Тихом океане.

По данным Центра климатических прогнозов NOAA, опубликованным 13 августа, вероятность того, что осенью и зимой 2026/2027 года Эль-Ниньо станет очень сильным, превышает 90%. В июле индекс Niño-3.4, по которому отслеживают развитие этого явления, достиг +1,4 °C.

Более того, в NOAA допускают, что нынешний Эль-Ниньо может оказаться одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений с 1950 года. При этом специалисты подчеркивают: даже очень сильный Эль-Ниньо не гарантирует одинаковой погоды во всех регионах планеты, а лишь повышает вероятность определенных погодных сценариев.

Что прогнозируют для Европы

На возможную теплую погоду указывают и последние расчеты европейской Службы климатических изменений Copernicus.

Сезонные модели показывают большую вероятность температуры выше климатической нормы на большей части Европы. Исключением остаются самые северные и восточные районы континента, где теплый сигнал выражен слабее. При этом сами специалисты Copernicus предупреждают, что сезонные прогнозы для Европы значительно менее точны, чем для тропических регионов.

То есть пока речь идет не о прогнозе конкретной температуры на декабрь или январь, а об общей тенденции: начало холодного сезона может пройти на более теплом фоне, чем обычно.

Что это означает для Украины

Украина находится как раз в восточной части Европы, где неопределенность прогноза выше. Поэтому уже сейчас обещать стране исключительно теплую зиму было бы преждевременно.

Однако при преобладании теплых воздушных масс с Атлантики продолжительные морозные периоды становятся менее вероятными. В таком случае зимой чаще могут наблюдаться колебания температуры около нуля, оттепели, дождь и мокрый снег вместо устойчивых морозов.

При этом отдельные сильные похолодания исключать нельзя. Даже на фоне очень теплой зимы вторжения арктического воздуха могут на несколько дней или недель резко снижать температуру.

Теплая зима. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Показательный пример — минувший январь 2026 года. Несмотря на общую тенденцию глобального потепления, восточная Европа пережила заметный холодный период, а январь в Европе в целом оказался самым холодным с 2010 года.

Поэтому нынешние долгосрочные прогнозы стоит воспринимать прежде всего как указание на повышенную вероятность более мягкого начала зимы 2026/2027, а не как обещание зимы без снега и морозов. Более точная картина для Украины станет понятнее осенью, когда климатические модели приблизятся к началу сезона.

Напомним, лето 2026 года выдалось жарким и засушливым. Однако осенью значительные осадки ожидаются в Южной Европе и в части Центральной Азии, в то время как для Востока Европы и Украины точность прогнозов остается на низком уровне.