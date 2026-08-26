Навіть не вздумайте в'язати 26 серпня: що суворо заборонено робити в цей день
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Цього дня моляться про мир і взаєморозуміння в родині
У середу, 26 серпня, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики вшановують святих мучеників Адріана і Наталію Нікомидійських. За старим стилем день їхньої пам’яті припадав на 8 вересня.
Адріан і Наталія були молодим подружжям, яке жило в Нікомидії за часів імператора Максиміана. Адріан спочатку був язичником і служив при імператорському дворі. Одного разу він побачив 23 християн, яких схопили та катували за віру. Вражений їхньою стійкістю, чоловік заявив, що також є християнином, і попросив записати його ім’я до списку засуджених.
За це Адріана ув’язнили та піддали тортурам. Його дружина Наталія, яка вже була християнкою, не залишила чоловіка самого — вона приходила до в’язниці, підтримувала його та молилася за нього. Подружжя прожило разом лише близько року до мученицької смерті Адріана.
Традиції та прикмети 26 серпня
У народному календарі цей день був пов’язаний не лише з церковним святом, а й із завершенням літніх польових робіт. Його також називали Наталією-жниваркою.
- холодний ранок — до ранньої та суворої зими;
- листя на березі й дубі ще тримається — зима може бути морозною;
- багато горобини — до сильних холодів;
- у лісі багато опеньків — теплої осені може бути мало;
- ранковий туман — до потепління;
- іній на гілках — до швидкого похолодання.
Що не можна робити 26 серпня
- сваритися з чоловіком або дружиною — конфлікт між подружжям цього дня може надовго зруйнувати мир у родині;
- позичати або брати гроші в борг — така фінансова операція може принести матеріальні труднощі;
- шити та в’язати — рукоділля цього дня може накликати неприємності та невдачі;
- йти до лісу самому — там можна заблукати або потрапити в небезпечну ситуацію.
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