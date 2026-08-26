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Навіть не вздумайте в'язати 26 серпня: що суворо заборонено робити в цей день

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Церковне свято 26 серпня 2026 року
Церковне свято 26 серпня 2026 року. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цього дня моляться про мир і взаєморозуміння в родині

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У середу, 26 серпня, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики вшановують святих мучеників Адріана і Наталію Нікомидійських. За старим стилем день їхньої пам’яті припадав на 8 вересня.

Адріан і Наталія були молодим подружжям, яке жило в Нікомидії за часів імператора Максиміана. Адріан спочатку був язичником і служив при імператорському дворі. Одного разу він побачив 23 християн, яких схопили та катували за віру. Вражений їхньою стійкістю, чоловік заявив, що також є християнином, і попросив записати його ім’я до списку засуджених.

За це Адріана ув’язнили та піддали тортурам. Його дружина Наталія, яка вже була християнкою, не залишила чоловіка самого — вона приходила до в’язниці, підтримувала його та молилася за нього. Подружжя прожило разом лише близько року до мученицької смерті Адріана.

Традиції та прикмети 26 серпня

У народному календарі цей день був пов’язаний не лише з церковним святом, а й із завершенням літніх польових робіт. Його також називали Наталією-жниваркою.

  • холодний ранок — до ранньої та суворої зими;
  • листя на березі й дубі ще тримається — зима може бути морозною;
  • багато горобини — до сильних холодів;
  • у лісі багато опеньків — теплої осені може бути мало;
  • ранковий туман — до потепління;
  • іній на гілках — до швидкого похолодання.
Гриби
Гриби. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 26 серпня

  • сваритися з чоловіком або дружиною — конфлікт між подружжям цього дня може надовго зруйнувати мир у родині;
  • позичати або брати гроші в борг — така фінансова операція може принести матеріальні труднощі;
  • шити та в’язати — рукоділля цього дня може накликати неприємності та невдачі;
  • йти до лісу самому — там можна заблукати або потрапити в небезпечну ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні, професійні та міжнародні свята українці відзначатимуть у серпні 2026 року. Ми підготували повний календар важливих дат останнього місяця літа.

Теги:
#Заборони #Народні прикмети #Церковне свято