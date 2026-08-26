Укр

Даже не вздумайте вязать 26 августа: что строго-настрого запрещено делать в этот день

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Церковный праздник 26 августа 2026 года
Церковный праздник 26 августа 2026 года. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В этот день молятся о мире и взаимопонимании в семье

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В среду, 26 августа, по новому лианскому календарю православные христиане и греко-католики чествуют святых мучеников Адриана и Наталию Никомидийских. По старому стилю день их памяти приходился на 8 сентября.

Адриан и Наталия были молодыми супругами, жившими в Никомидии во времена императора Максимиана. Адриан поначалу был язычником и служил при императорском дворе. Однажды он увидел 23 христиан, которых схватили и пытали за веру. Пораженный их стойкостью, мужчина заявил, что тоже христианин, и попросил записать его имя в список осужденных.

За это Адриана заключили в тюрьму и подвергли пыткам. Его жена Наталья, уже христианка, не оставила мужа одного — она приходила в тюрьму, поддерживала его и молилась за него. Супруги прожили вместе всего около года до мученической смерти Адриана.

Традиции и приметы 26 августа

В народном календаре этот день связан не только с церковным праздником, но и с завершением летних полевых работ. Его также называли Наталией-жаткой.

  • холодное утро – до ранней и суровой зимы;
  • листья на берегу и дубе еще держатся — зима может быть морозной;
  • много рябины — до сильных холодов;
  • в лесу много опят — теплой осенью может быть мало;
  • утренний туман – к потеплению;
  • иней на ветвях – к похолоданию.
Грибы
Грибы. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 26 августа

  • ссориться с супругом — конфликт между супругами в этот день может надолго разрушить мир в семье;
  • одалживать или брать деньги взаймы — такая финансовая операция может принести материальные трудности;
  • шить и вязать – рукоделие в этот день может навлечь неприятности и неудачи;
  • идти в лес самом – там можно заблудиться или попасть в опасную ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные, профессиональные и международные праздники украинцы будут отмечать в августе 2026 года. Мы подготовили полный календарь важных дат последнего месяца лета.

Теги:
#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник