Даже не вздумайте вязать 26 августа: что строго-настрого запрещено делать в этот день

В этот день молятся о мире и взаимопонимании в семье

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В среду, 26 августа, по новому лианскому календарю православные христиане и греко-католики чествуют святых мучеников Адриана и Наталию Никомидийских. По старому стилю день их памяти приходился на 8 сентября.

Адриан и Наталия были молодыми супругами, жившими в Никомидии во времена императора Максимиана. Адриан поначалу был язычником и служил при императорском дворе. Однажды он увидел 23 христиан, которых схватили и пытали за веру. Пораженный их стойкостью, мужчина заявил, что тоже христианин, и попросил записать его имя в список осужденных.

За это Адриана заключили в тюрьму и подвергли пыткам. Его жена Наталья, уже христианка, не оставила мужа одного — она приходила в тюрьму, поддерживала его и молилась за него. Супруги прожили вместе всего около года до мученической смерти Адриана.

Традиции и приметы 26 августа

В народном календаре этот день связан не только с церковным праздником, но и с завершением летних полевых работ. Его также называли Наталией-жаткой.

холодное утро – до ранней и суровой зимы;

– до ранней и суровой зимы; листья на берегу и дубе еще держатся — зима может быть морозной;

— зима может быть морозной; много рябины — до сильных холодов;

— до сильных холодов; в лесу много опят — теплой осенью может быть мало;

— теплой осенью может быть мало; утренний туман – к потеплению;

– к потеплению; иней на ветвях – к похолоданию.

Грибы. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 26 августа

ссориться с супругом — конфликт между супругами в этот день может надолго разрушить мир в семье;

— конфликт между супругами в этот день может надолго разрушить мир в семье; одалживать или брать деньги взаймы — такая финансовая операция может принести материальные трудности;

— такая финансовая операция может принести материальные трудности; шить и вязать – рукоделие в этот день может навлечь неприятности и неудачи;

– рукоделие в этот день может навлечь неприятности и неудачи; идти в лес самом – там можно заблудиться или попасть в опасную ситуацию.

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