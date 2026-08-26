Трамп і Зеленський не можуть порозумітися: у США назвали причину (відео)

Спецпосланець назвав американського й українського лідерів схожими

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Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським є взаємна, хоч і неохоча повага. За його словами, президенти мають схожі характери, через що їхня взаємодія часом нагадує протистояння двох магнітів.

Про це Келлог розповів в інтерв'ю українській журналістці Раміні Ескакзай. Келлог зазначив, що не вважає стосунки Трампа і Зеленського особистою дружбою. На його думку, це передусім дипломатичні відносини, і тому це не те саме, що знати людину особисто.

Оскільки він мав можливість спостерігати за ними зблизька, зробив висновок, що Трамп і Зеленський насправді дуже схожі між собою. І саме тому, на думку Келлога, вони й "відштовхуються".

"Вони дуже схожі. У них дуже схожі характери. І вони навіть говорять приблизно однаково. Тому це як два магніти. Якщо поставити два магніти один проти одного, вони відштовхуються", — сказав Келлог

Кіт Келлог. Фото: скріншот з відео

Проте американський дипломат наголосив, що Трамп має певну повагу до українського президента, попри складність їхньої взаємодії. "До президента Зеленського є певна неохоча, але повага", — заявив Кіт Келлог.

Також Келлог заявив, що ця повага є й зі сторони Зеленського до Трампа. "З обох боків є певна неохоча повага до того, що зробив кожен з них".

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