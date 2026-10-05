Одне відкрите вікно залишило цілий будинок без тепла: яка небезпека чатує на киян під час блек-аутів

Одна помилка може коштувати замерзання батареї або стояка

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Відкрите вікно у квартирі без опалення може призвести до замерзання батареї або стояка, а після відновлення теплопостачання – до аварії.

Про це "Телеграфу" розповів мешканець багатоповерхівки, в якій сталася така халепа.

За словами чоловіка, минулої зими в одному з київських багатоповерхових будинків опалення двічі поспіль зникало на 4–5 діб. Під час одного з таких відключень у порожній квартирі на одному з поверхів залишилося відкрите вікно.

Морозне повітря охолодило приміщення, через що, ймовірно, замерзли батарея або ділянка стояка. Коли подачу теплоносія відновили й у системі знову з'явився тиск, замерзлу ділянку прорвало.

"Вода з парою текла прямо з вікна на вулицю, по плитах будинку", — розповів киянин.

Прорив труби

Стояк довелося екстрено перекривати, тому мешканці підключених до нього квартир залишилися без опалення ще на кілька днів. Швидко знайти сантехніка також було проблемою – через велику кількість аварійних викликів фахівців не вистачало.

За словами чоловіка, ця ситуація показала, наскільки важливо підготувати будинок до тривалого відключення тепла.

"Коли немає опалення, а в порожній квартирі відкрите вікно, може статися всяке", – зазначив він.