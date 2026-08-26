Трамп и Зеленский не могут найти общий язык: в США назвали причину (видео)

Спецпосланник назвал американского и украинского лидеров похожими

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Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским есть взаимное, хоть и неохотное уважение. По его словам, президенты имеют похожие характеры, из-за чего их взаимодействие подчас напоминает противостояние двух магнитов.

Об этом Келлог рассказал в интервью украинской журналистке Рамине Эскакзай. Келлог отметил, что не считает отношения Трампа и Зеленского личной дружбой. По его мнению, это, прежде всего, дипломатические отношения, и поэтому это не то же, что знать человека лично.

Поскольку он имел возможность наблюдать за ними вблизи, заявил, что Трамп и Зеленский на самом деле очень похожи между собой. И именно поэтому, по мнению Келлога, они и отталкиваются.

"Они очень похожи. У них очень похожи характеры. И они даже говорят примерно одинаково. Поэтому это как два магнита. Если поставить два магнита друг против друга, они отталкиваются", — сказал Келлог

Кот Келлог. Фото: скриншот с видео

Однако американский дипломат подчеркнул, что Трамп имеет определенное уважение к украинскому президенту, несмотря на сложность их взаимодействия. "К президенту Зеленскому есть определенное неохотное, но уважение", — заявил Кит Келлог.

Также Келлог заявил, что это уважение есть и со стороны Зеленского к Трампу. "С обеих сторон есть некоторое неохотное уважение к тому, что сделал каждый из них".

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